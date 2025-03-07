TRT Belgesel, 35 yeni yapımı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor
Tarihten maceraya, insan hikayelerinden bilime kadar geniş bir yelpazede içerik sunan ve yayıncılık yolculuğunda 15 yılı geride bırakan TRT Belgesel, 35 yeni yapımı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
İstanbul
Yayıncılık kimliği ve TRT'nin köklü birikimiyle insana, yaşama ve zamanın ruhuna dair öyküleri ekrana taşıyan TRT Belgesel, yeni ve yenilenen içerikleriyle izleyicilerinin karşısına çıkma hazırlığı yapıyor.
Toplamda 35 yapım ve 200'ün üzerinde yeni bölüm, TRT Belgesel ekranlarında yerini alacak. İlk kez seyirciyle buluşacak özgün yapımların yanı sıra sevilen programlar da yenilenen formatları ve yeni ekran yüzleriyle ekranlarda olacak.
TRT Belgesel'in yeni içerikleri, "TRT Belgesel'de Yenilik Mevsimi" teması taşıyan programda tanıtıldı.
TRT tarafından Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen tanıtım programına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
"İlkler ve enlerle dolu 15 yılı geriden bırakan kanalımız, 2024'de 50 milyona yakın izleyiciye ulaştı"
Programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 17 televizyon ve 17 radyo kanalı, uluslararası dijital platform "tabii", farklı dillerde yayın yapan dijital haber kanalları, ulusal ve uluslararası stratejik zirve ve etkinlikleri ve mobil uygulamalarla, nice hikayeyi 41 dil ve lehçede dünyanın dört bir yanına taşıdıklarını söyledi.
Sobacı, bu gayretlerin en kıymetlilerinden birisinin TRT Belgesel kanalı olduğuna işaret ederek, "Yayın hayatına başladığı 2009'dan bu yana izleyicilerimizden büyük bir teveccüh gören TRT Belgesel, ülkemizde belgeselciliğe öncülük ederken kendine has bir anlatı dili inşa etmeyi de başardı. İlkler ve enlerle dolu 15 yılı geriden bırakan kanalımız, 2024'de 50 milyona yakın izleyiciye ulaştı ve tematik kanallar arasında zirvedeki yerini tahkim etti." dedi.
TRT Belgesel'de bu yıl yoğun ve titiz bir çalışmanın meyvesi olarak 30'dan fazla yeni yapımın izleyicilerle buluşacağını aktaran Sobacı, konuşmasına şöyle devam etti:
"Belgesel, kendine özgü dili ve inşa yöntemleriyle, insanoğlunun bilgi ve duygu dünyasına aynı anda hitap eden bir anlatı biçimidir. Her belgeselin yapım süreci, esasında bir iz sürmek, izleyicideki karşılığı ise farkındalık oluşturmaktır. Belgeseller vesilesiyle tarihin, kültürün, bilimin, doğanın ve elbette ki insanın bu dünyadaki izlerini takip ederken, aslında hakikati ararız. Düşünce dünyamızda derin izler bırakan kıymetli mütefekkir ve yazar Alev Alatlı, hakikati aramayı, insan olmanın gereği olarak ifade eder. Bu bağlamda, insan olmanın gereğini yerine getirmek için peşinden gittiğimiz her yeni iz, karşımızda bulduğumuz her yeni yüz, kulak verdiğimiz her yeni hikaye, bizleri hakikate biraz daha yaklaştırır. İşte bu hakikati arama serüveninde, bugüne kadar yüzlerce özgün içerik ve yapımı TRT Belgesel kanalımızda izleyicilerimizle buluşturduk ve belgeselin Türkiye'deki tabanının genişlemesine benzersiz katkıda bulunduk. Tarihten kültüre, bilimden doğaya kadar nice hikayenin izini belgesel severlerle sürdük ve Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı olmayı başardık."
"Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları daha da ileriye taşıyacağız"
Sobacı, doğa ve yaban hayatı, tarih ve kültür, bilim ve teknoloji, haber ve araştırma, biyografi ve yarı belgesel film (docudrama) gibi temel belgesel türlerinde bugüne kadar yüzlerce yapımı seyircilerle buluşturduklarına işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde de çok geniş bir yelpazedeki belgesellerimizle izleyicilerimizin karşısına çıkacak ve bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları daha da ileriye taşıyacağız. Elbette ki tüm bunları yaparken tek kriterimiz çok izlenmek olmayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin verdiği 'daha adil bir dünya' mücadelesine yayıncılık alanında destek olmayı sürdüreceğiz. Çemberin dışına itilenleri kadrajın merkezine taşımaya, hikayesi göz ardı edilenlerin sesi olmaya, haklı ama güçsüz mazlumların mücadelesine omuz vermeye devam edeceğiz. Zengin içerik çeşitliliğimizle insanlığın müşterek hafızasına benzersiz katkılar sunacak ve 'TRT hem bellektir hem gelecek' mottomuzun da hakkını vereceğiz." ifadesini kullandı.
Yeni sezondaki yeni belgesel yapımlardan bahseden Sobacı, şu bilgileri verdi:
"Vatan uğruna canı pahasına görev yapan, teröre göz açtırmayan kahramanlarımızın zorlu eğitimleri ve imkansızı mümkün kılan operasyon kabiliyetlerini 'Operasyon Ayyıldız' serimizle ekrana taşıyacağız. 'Sıfır Terör' belgeselimizde, Türkiye'nin Suriye iç savaşı boyunca mazlumlara yönelik kardeşlik adımlarını, küresel ölçekte yürüttüğü insani diplomasiyi ve sınır hattında bir terör koridoru oluşturmaya yönelik kirli planlara karşı verdiği askeri mücadeleyi ele alacağız. Savunma sanayiimizin ve milli teknoloji hamlemizin başarısını yansıtan projeleri 'Oyunbozan' serimizin yeni formatıyla yakından tanıyacağız.
Filistin'de neredeyse bir asra yakındır süren İsrail işgaline ve bu işgale karşı ortaya konan direnişe futbol penceresinden bakan Gol Atan Cepheye 'Filistin' ile Filistin Milli Futbol Takımı ve futbolcularının hikayelerine yakından şahitlik edeceğiz. Türkiye ve Balkanlar arasında köklü bağların izini sürecek olan 'Tuna Boyu Günlükleri' belgeselimizle insan hikayeleri üzerinden Balkan coğrafyasındaki medeniyet mirasıyla birlikte manevi ve kültürel zenginlikleri keşfedeceğiz. Türk-İslam tarihinin altın çağına damga vuran ve dünya bilim tarihinde iz bırakan dehaların hikayelerini, 'Bilimin Sultanları' adlı güçlü bir docudramadan izleyeceğiz."
"TRT Belgesel yapımlarımızın yeni bölümlerini de yine milletimizle buluşturacağız"
Sobacı, izleyicilerin Türkiye'nin küresel bir inovasyon ve teknoloji üssüne dönüşüm sürecinin detaylarını da "Üretim Üsleri" serisinden takip edebileceğini söyleyerek, şunları aktardı:
"'Antika Dedektifi' ile antikaların renkli dünyasında adım adım bir yolculuğa çıkacak, şaşırtıcı bir kültürel tecrübe edineceğiz. 'Günlük Hayat Bilimi' ile gündelik hayatın her anında, yaşamın tam merkezinde karşımıza çıkan bilimsel gerçeklerin peşine düşeceğiz. Su altı çeşitliliği ve doğal zenginliği yakından görmek için 'Derinlerdeki Hayat' ile ülkemizin denizlerine dalacağız. Hac ibadetinin gönüllerde bıraktığı izleri ve kutsal beldelere yapılan yolcukların hatıralarını 'Yolculuğun İzleri' serimiz vesilesiyle dinleyeceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşam mücadelesine 'İnsan İklimi' yapımımızdan şahit olurken, 'Doğanın Saklı Hazineleri' belgeselimiz vesilesiyle ülkemizin eşsiz doğasında yaşayan özel türleri TRT İç Yapımlar imzasıyla keşfedeceğiz. 'İyiliğin Çekim Gücü', 'Ailem Candan Yakın Kalpler', 'Forma Balkan Gönül Sahaları', 'Yükleniyor Bir Oyun Belgeseli', 'Modern Zaman İşleri', 'Bisikletle Devrialem', 'Benim Sakin Dünyam', 'Sınırsız Yollar' ve 'Dünyamı Değiştiren Adımlar' gibi yepyeni içeriklerimizi de yeni dönemde izleyicilerimizin takdirine sunacağız. Tüm bunların yanı sıra sevilen TRT Belgesel yapımlarımızın yeni bölümlerini de yine milletimizle buluşturacağız."
Mehmet Zahid Sobacı, belgesel yapımlarına dair ayrıca, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun alametifarikalarından olan Türkiye'nin dev yapılarının yapım aşamalarını anlatacak, terörle mücadelenin kahramanlarını izleyicilerimizle buluşturacak, savunma sanayiimizin kısa zamanda kat ettiği mesafeyi gözler önüne serecek, Filistinli kardeşlerimizin işgalci İsrail karşısındaki direnişini her yönüyle ele alacak, Suriye'de artık bütünüyle gün yüzüne çıkan insanlık dramını kayda geçireceğiz. Balkanlar'dan Afganistan'a zorlu okul yollarında yürüyecek, Güney Amerika'nın zirvelerinden Afrika'nın düzlüklerine hayatta kalma mücadelelerine şahitlik edecek, doğal hayatın saklı hazinelerine yakından bakacak, coğrafyamızın nadide canlı türlerini yok olmadan keşfedecek, Doğu'nun kayıp silüetleriyle yüzleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
2025 yılında 35 yapım
İnsan, hak, adalet ve çevre bilincine odaklanan TRT Belgesel'de milli vizyonu yansıtan güçlü yapımlar ile Filistin ve Suriye konulu özel projeler izleyiciyle buluşacak.
Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanacak dünya çapındaki doğa belgeselleri de TRT Belgesel ekranlarında yer alırken, sürpriz ekran yüzleri de izleyicilere farklı deneyimler sunacak.
Yeni içeriklerden iz bırakan kesitler, ekran yüzlerinin özel anları ve ilgi çekici deneyimleri "İzleri Takip Et, Hikayeyi Paylaş" mottosuyla TRT Belgesel'in dijital platformlarında paylaşılacak.
TRT Belgesel'in yeni programları arasında "Günlük Hayat Bilimi", "Lezzet Türevleri", "Modern Zaman İşleri", "Antika Dedektifi", "Sınırsız Yollar", "Yükleniyor: Bir Oyun Belgeseli", "Derinlerdeki Hayat", "Benim Sakin Dünyam", "Bilimin Sultanları", "Üretim Üsleri", "Parola Vatan", "Operasyon Ay Yıldız", "Gümrük 24 Saat", "Doğanın Saklı Hazineleri", "İnanılmaz Evren", "Zaferin Ötesi", "Tuna Boyu Günlükleri", "İyiliğin Çekin Gücü", "Ailem Candan Yakın Kalpler", "İnsan İklimi", "Yolculuğun İzleri", "Bisikletle Devrialem", "Forma Balkan: Gönül Sahaları", "Dünyamı Değiştiren Adımlar" ve "Dikey Rota" yer alıyor.
Yenilenen programlar arasında ise "Oyunbozan", "Türkiye'nin Dev Yapıları", "Gol Atan Cepheye: Filistin", "Doğu'nun Kayıp Siluetleri: Suriye", "Yok Olmadan Keşfet", "Kronovizör", "Ulak Doğa Günlüğü", "Anadolu İnsanı", "Su Altı Ustaları" ve "Yiyeceğin Serüveni" bulunuyor.