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Kültür

Tiyatro ve sinema sanatçısı Macide Tanır, vefatının 12. yılında yad edildi

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden sanatçı Macide Tanır, Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından vefatının 12. yılında, tiyatro sahnesinde gerçekleştirilen özel bir törenle anıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Tiyatro ve sinema sanatçısı Macide Tanır, vefatının 12. yılında yad edildi

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Trump Sahne'de gerçekleştirilen anma töreninde, geçmişte Macide Tanır'ın da rol aldığı "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunu, Nedim Saban'ın yönetmenliğinde sahnelendi.

Törende tüm mal varlığını TEV'e bağışlayan Tanır'ın hayatındaki önemli anılarından kesitler paylaşıldı.

Sanatçı Nevra Serezli'nin kapanış konuşmasını gerçekleştirdiği törende, TEV bursiyerleri de "Macide Tanır'ı saygıyla anıyoruz" başlıklı bir pankart açtı.

Vakıf yetkilileri, bursiyerler, sanatçının ailesi, dostları ve sanatseverlerin katılımıyla aynı gün Tanır'ın kabri de ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, "Macide Tanır, tiyatro sahnelerinde sergilediği olağanüstü performansların yanı sıra eğitime verdiği yürekten destekle nice gencin hayatında iz bırakan, örnek bir sanatçıydı. O, geleceği şekillendiren en güçlü değerin eğitim olduğuna inandı ve gençlerin hayatlarına dokunarak onları daha aydınlık bir geleceğe hazırlamak için var gücüyle çabaladı. Biz de bu yolda onunla olmaktan, adını burslarla yaşatmaktan ve onun mirasını gelecek nesillere taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Oyunun yönetmeni Nedim Saban ise Macide Tanır'ın hep tiyatro için yaşadığını ifade etti.

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Tiyatro ve sinema sanatçısı Macide Tanır, vefatının 12. yılında yad edildi

Tiyatro ve sinema sanatçısı Macide Tanır, vefatının 12. yılında yad edildi

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