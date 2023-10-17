TDV KAGEM'in Gelenekli Türk İslam Sanatları Sergisi başkentte açıldı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen Gelenekli Türk İslam Sanatları Sergisi'nin açılışı yapıldı.
Ankara
Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, "Sergiyle gelenekli Türk İslam Sanatı'nın, Allah'ın ve resulünün adı ile nasıl mana bulduğuna hep birlikte şahit olacağız." dedi.
Efe, KAGEM'in eğitim, kültür, sanat, akademi gibi çalışmaları toplumla buluşturarak sanatı zirveye taşıdığını ifade etti.
"İyilikler konuşulsun, kötülükler kenarda dursun"
TDV Genel Müdürü İzani Turan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin KAGEM'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir çalışma olduğunu söyledi.
Turan, sergide her biri el emeği, göz nuru 125 eserin sergilendiğini ifade ederek, "Gelenekli Türk İslam Sanatları üzerine yapılan bir çalışma. Aynı zamanda bu serginin ürünleri, bize en büyük sanatçının Rabbimiz olma gerçeğini de hatırlatmış olması bakımından çok önemli. Bu vesileyle, ben emeği geçen hocalarımıza, öğrencilerimize, bize gönül veren, bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Erişilebilen, güzelliklerin yayılabildiği her alanda olmayı amaçladıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:
"Bizim mottomuz var, 'Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar.' İyilikler konuşulsun, kötülükler kenarda dursun. Ne kadar güzel eserler var, bunların hepsi gönüle inşirah veriyor, kalbi mesrur ediyor. Göz zevkini okşuyor ve bizi bir şeylere, güzelliğe davet ediyor. Bu manada çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlginin üst düzeyde olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Demek ki emek karşılık görüyor."
Tezhip, minyatür, hüsn-i hat, ebru, katı, çini, cilt ve kaligrafi sanat dallarında eserlerin yer aldığı sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.