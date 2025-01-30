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Kültür

Taşınmaz kültür varlıklarına yapılan proje ve uygulama yardım miktarları güncellendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için yapılan proje ve uygulama yardım miktarları güncellendi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Taşınmaz kültür varlıklarına yapılan proje ve uygulama yardım miktarları güncellendi

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ" yayımlandı.

Mevcut yönetmelik, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlıkça yapılacak ayni, nakdi ve teknik yardımların usul ve esaslarını belirliyor.

Taşınmaz kültür varlıkları için uygulanacak yardım unsurları nakdi, teknik ve ayni yardımlardan oluşuyor. Bakanlıkça taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı için proje ve uygulama yardımı nakdi olarak yapılıyor.

Yürürlüğe giren tebliğe göre, Bakanlıkça uygun görülen tek yapı ölçeğinde proje hazırlama teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyet hazırlama yöntemi ile hazırlanan rölöve ve restorasyon projesi bedelinin komisyonca belirlenecek oranı dahilinde ve her durumda 1 milyon 132 bin 266 lirayı geçmeyecek şekilde 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren proje yardımı verilecek.

Bakanlık ve diğer kurumlarca kullanılan birim fiyat analizlerine göre hazırlanan yaklaşık maliyetlerin, toplu başvurularda yüzde 80'ine, münferit başvurularda ise yüzde 70'ine kadar ve her halükarda 4 milyon 529 bin 78 lirayı geçmemek üzere komisyonca belirlenecek miktarlarda uygulama yardımı verilecek.

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