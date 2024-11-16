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Kültür

Tarihi Ardahan Kalesi'ne 10 ayda 194 bin 440 ziyaret gerçekleşti

Tarihi Ardahan Kalesi, bu yılın ilk 10 ayında 194 bin 440 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Günay Nuh  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Tarihi Ardahan Kalesi'ne 10 ayda 194 bin 440 ziyaret gerçekleşti Fotoğraf: Günay Nuh /AA

Ardahan

Tarihi geçmişinin Selçuklulara dayandığı tahmin edilen Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi, kentin en önemli tarihi yapıları arasında bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan kaleye ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla bu yıl iki katına çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, Ardahan Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Ziyaretçi sayısı bir yılda ikiye katlandı

Kalenin bu yaz turist sayısında rekor kırmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Dede, "Kalemiz, 2023 yılının 12 ayında 92 bin 823 ziyaretçi ağırlamıştı. Bu yılın sadece on ayında ziyaretçi sayısı 194 bin 440 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler turizm yatırımları açısından son derece kıymetli ve caziptir." dedi.

Kentin tanınırlığının arttığını dile getiren Dede, "Diğer turizm unsurları destinasyonlarını da eklediğimizde sayı daha da artıyor. Dolayısıyla bu rakamlar turizm yatırımlarını teşvik edici, güven verici bir durum. Bu nedenle çok önemsiyoruz. Ecdadın bize bıraktığı bu değeri korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan'ın turizm açısından stratejik noktada olduğuna dikkati çeken Dede, "Ardahan'ı ziyaret eden birinin yaklaşık 2 saatte Karadeniz'e ve aynı mesafede Ağrı Dağı'na gidebildiğini görüyoruz. Gürcistan'a 2 sınır kapımız açıldı. Bu artan ivmeyi değerlendirmek istiyoruz. Turizmde önemli potansiyele sahibiz." diye konuştu.

Dede, kalenin temizlik ve güvenliğinde titiz davranan görevlilere de teşekkür etti.

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