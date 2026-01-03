Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,096.40
BTC/USDT
89,676.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Kültür

Sarıkamış şehitleri anısına kardan yapılan heykeldeki Türk bayrağı karanfillerle kaplandı

Kars’ta, Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı anma etkinliklerinde sergilenmek üzere Sarıkamış ilçesinde kardan yapılan heykeldeki Türk bayrağı, karanfillerle süslendi.

Tevhid Furkan Nehri, Cüneyt Çelik  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Sarıkamış şehitleri anısına kardan yapılan heykeldeki Türk bayrağı karanfillerle kaplandı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Kars

Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülen kardan heykel çalışması 10 günde tamamlandı.

Bu yıl Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi ile Kızılçubuk mevkisi olmak üzere iki noktada kardan heykeller yapıldı.

Bugün açılışı yapılacak oteller bölgesindeki heykelin önüne buzdan yapılan Türk bayrağı, karanfillerle süslendi.

Zengin, AA muhabirine, anma etkinlikleri kapsamında heykellerin yapıldığını belirterek, "Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her yıl düzenli olarak bayrağımızı buzdan yaparak karanfillerle kaplıyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulamasında 816 kişi gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Göktaş: Sarıkamış, milletimizin sarsılmayan iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir direniş destanıdır

Bakan Göktaş: Sarıkamış, milletimizin sarsılmayan iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir direniş destanıdır

Sarıkamış şehitleri anısına kardan yapılan heykeldeki Türk bayrağı karanfillerle kaplandı

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Sarıkamış şehitleri "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla anılacak

Sarıkamış şehitleri "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla anılacak
Kayak merkezlerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Kayak merkezlerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
Sarıkamış Kayak Merkezi yılbaşına hazır

Sarıkamış Kayak Merkezi yılbaşına hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet