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Kültür

Samsun'daki tarihi hastane binası restorasyonla Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürülecek

Samsun'da Sağlık Bakanlığından protokolle devralınan eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 121 yıllık binası restore edilerek Aile ve Yaşam Merkezi haline getirilecek.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Samsun'daki tarihi hastane binası restorasyonla Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürülecek

Samsun

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlkadım ilçesindeki 121 yıllık eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi binası ve bulunduğu alanda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Aile ve Yaşam Merkezi ile bölgede yeni bir dönüşüm yaşanacak.

Proje kapsamında, kadın eğitim merkezlerinin yanı sıra çocuklar ve gençler için de özel alanlar tasarlandı. Spor salonları, konferans ve sergi salonları ile müzik ve sanat atölyelerinin bulunduğu projede aynı zamanda bilim sınıfları, kütüphane, misafirhane ve bireysel çalışma alanları da yer alacak. Proje yeşile ve tarihe uyumlu konseptiyle dikkati çekecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje ihalesinin kısa süre içinde yapılacağını belirterek, "Torun, nine, dede anne ve babanın bir arada olacağı bir merkez. Hepsini kendine çekecek bir merkez. Türkiye'de bu konsepte inşa edilmiş bir merkez yok. Şu an biz inşa ediyoruz. İlkadım bölgesindeki bütün mahallelere hitap edecek. Kafesi, parkı, kursuyla her detay yer alıyor. Okul öncesi eğitim hizmetleri olacak. Kadınlarımızın hayatında değişikliğe neden olacak kurslar yer alacak." ifadelerini kullandı.

Tarihi hastane

1902 yılında Canik Hamidiye Hastanesi ismiyle hizmete giren ve 1908'de adı Canik Gureba olarak değiştirilen hastane, 1924'de Samsun Millet Hastanesi ismini aldı, 1954'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredilerek Samsun Devlet Hastanesi oldu. 1970 yılında ise hastanenin taşınmasıyla bir süre boş kalan bina, Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Hastanenin adından 1980'de "Karadeniz Bölgesi" kaldırıldı ve bina Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi oldu. 2007 yılında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangında büyük hasar gören tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla atıl hale düştü.

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