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Kültür

Sakarya'da yenilenen 700 yıllık tarihi cami ibadete açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, son 20 yılda Türkiye'de birçok tarihi yapı ve mekanda önemli restorasyon çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Emre Ayvaz  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Sakarya'da yenilenen 700 yıllık tarihi cami ibadete açıldı Fotoğraf: Emre Ayvaz - AA

Sakarya

Demircan, Sakarya'nın Erenler ilçesinde rekonstrüksiyonu Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapılan yaklaşık 700 yıllık Büyükesence Cumaaltı (Sultan Orhan) Camisi'nin açılışına katıldı.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, tarihi mirası korumanın asli vazifelerinden olduğunu belirtti.

Caminin banilerine Allah'tan rahmet dileyen Demircan, "Mekanları cennet olsun. Bize de restorasyonunu yapmak nasip oldu. Cenab-ı Allah ecdadımıza doğru varisler olmayı bizlere nasip eylesin. Türkiye'nin dört bir tarafında vakıflarımız, kültür varlıklarımız, antik kentlerden tutun köprülere, konaklara, mescitlere nerede bir tarihi mekan varsa bu 20 yılda inanılmaz restorasyonlar yapıldı." diye konuştu.

Demircan, İstanbul'daki Sultanahmet Camisi ve Rami Kışlası'nın restorasyonunun da yeni bittiğini anımsatarak, bu hassasiyetin, tarihe ve kültüre gösterilen değeri ifade ettiğini dile getirdi.

Çevre düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesince yapılacağını aktaran Demircan, "14 Mayıs'ın ülkemize hayırlar getirmesini, elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetlerin devam etmesini canıgönülden istiyor, bu anlamda desteklerinizi talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah burası cennet bahçesi gibi olacaktır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de camide yıkılma gerçekleşmediğini fakat yıpranma olduğunu anlattı.

Orhan Gazi'nin Sakarya'ya bıraktığı emaneti korumak için restorasyon işleminin yapıldığına değinen Yüce, "Caminin bir an evvel açılması için çevre düzenlenmesini açılıştan sonraya devam etmek üzere bıraktık. İnşallah burası cennet bahçesi gibi olacaktır." dedi.

Yüce, Vakıflar Genel Müdürlüğüyle restorasyon için iletişime geçtiklerini, yerinde tespit yapıp, ihtiyaçları belirlediklerini ve tarihi camiyi ibadete açtıklarını vurguladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, caminin yapısı ve restorasyon hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesildiği programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, AK Parti Sakarya milletvekili adayı Murat Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Sultan Orhan Camisi

Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminden kalma Sultan Orhan Camisi, dikdörtgen plan şemasında inşa edildi.

Büyük taş temellere oturtulmuş büyük kütüklerle çantı tekniğinde yapılan cami, sonraki dönemlerde içten ve dıştan bağdadi üstüne sıvayla kaplandı.

Üzeri kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülen caminin içinde doğuda altta iki dikdörtgen pencere, üstte iki mazgal pencere bulunuyor.

Batı cephede ise altta bir, üstte ise üç adet mazgal pencere, güney cephede ise üstte iki mazgal pencere yer alıyor.

2021'de başlayan rekonstrüksiyon kapsamında tarihi caminin kiremitleri alaturka kiremitle değiştirildi. Sac minare sökülerek yerine ahşap minare yapılan camide, kötü durumdaki çatının yerine makaslı çatı inşa edildi.

Cemaat kısmında sonradan yapılan eklentiler kaldırılarak bağdadi duvar örülüp üzerine kıtıklı sıva ve boya işlemleri gerçekleştirildi. Camide harim ahşap duvar döşeme ve kirişleri sökülerek, çürük olanlar aslına uygun yapıldı.

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