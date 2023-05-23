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Kültür

Osmanlı payitahtı Edirne'de 21 yılda 73 vakıf eseri restore edildi

Osmanlı'ya 100 yıla yakın başkentlik yapmış Edirne'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 21 yılda 73 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı.

Gökhan Zobar  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Osmanlı payitahtı Edirne'de 21 yılda 73 vakıf eseri restore edildi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2002 yılından bu yana kentteki pek çok kültür hazinesini restore etti, atıl durumda olanları ise yeniden ayağa kaldırdı.

Ata miraslarının korunarak geleceğe taşınması için yapılan çalışmalarda kent için kültürel ve turistik değeri bulunan cami, hamam, türbe, çeşme ve çarşılar restore edildi.

Restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülen ve ihyası tamamlanan eserlerin önde gelenlerinin başında "Enez Ayasofyası" olarak bilinen Enez Ayasofya Cami-i Şerifi bulunuyor.

Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Enez'i fethetmesi sonrası mihrap, minber ve minare eklenmesiyle camiye dönüştürülen 12. yüzyıla ait yapı, 2016-2021 arasındaki çalışmalarla restore edilip ibadete açıldı.

Enez Kalesi içinde yer alan atıl durumdaki caminin çatısı ve duvarlarında çalışmalar yapılırken, temelde de enjeksiyon sistemiyle güçlendirme gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu da aslına uygun restore edilip ayağa kaldırıldı.

Harap halde bulunan sinagog, 2011-2015 yıllarında yapılan kapsamlı çalışmayla restore edildi. Ön duvarı ayakta kalan yapının çöken çatısı ve duvarları aslına uygun yapılırken, sinagogda 2 bin metrekare kalem işi uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne Büyük Sinagogu, Musevi cemaati tarafından özel gün ve bayramlarda ibadet için ziyaret edilirken, kentteki kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kentin önemli kültürel eserlerinden Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı da restore edildi.

"Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı Padişahları", "Padişah Çadırı" ve "Balkanlar'da Osmanlı Eserleri" isimleriyle oluşturulan Ekmekçizade Kervansarayı Müzeleri'ne ev sahipliği yapan kervansarayda Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi de yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü Saatli Medrese, Hacılar Ezanı Namazgah ve Çeşmesi, Kadı Bedrettin Camisi, Defterdar Mustafa Paşa Camisi ve Hasan Sezai Dergahı kentte restore edilen diğer önemli vakıf eserleri arasında bulunuyor.

Devam eden restorasyonlar

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 21 yılda 73 vakıf eserinin restore edildiği Edirne'de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Restorasyon çalışmalarının en önemlilerinin başında Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi geliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan caminin kapsamlı restorasyonu 2021 yılının sonlarında başladı. Caminin geleceğe güvenle taşınması için yapılan çalışmalar, yapının içinde ve dışında eş zamanlı sürdürülüyor.

Restorasyon ekipleri, yapının her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Ana kubbedeki kurşun çalışmalarının tamamlandığı camide çalışmaların gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor.

İç ve dış mekanda bölüm bölüm gerçekleştirilen çalışmalar esnasında cami ibadet ve ziyarete açık tutuluyor.

Keşan'daki Hersekzade Ahmet Paşa Camisi ve Uzunköprü'deki Muradiye Camisi'nde de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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