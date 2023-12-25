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Kültür

Osmaniye'de cam sanatı ustası, açtığı kursta mesleğin inceliklerini anlatıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 45 yaşındaki cam sanatı ustası Selda Udul, mesleğe yeni kişiler kazandırmak için ücretsiz kurs veriyor.

Menderes Özat  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Osmaniye'de cam sanatı ustası, açtığı kursta mesleğin inceliklerini anlatıyor Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Cam sanatını 15 yıldır sürdüren Udul, mesleğini tanıtma ve öğretme hedefiyle Kadirli Gençlik Merkezi'nde kurs açtı.

Haftanın 5 günü açık olan ücretsiz kursa katılanlar, cam çubukları ateşte eritip, tespih, süs eşyası, takı ile anahtarlık ve nazar boncuğu gibi objeler yapıyor.

Selda Udul, AA muhabirine, cam sanatının gelecek nesillere aktarılmasını amaçladığını söyledi.

Vatandaşların kursa ilgisinden memnun olduğunu belirten Udul, "İnsanın ruhunu dinlendiren bu sanatı, gittiğim her yerde sevdirmeyi istiyorum. Katılımcılar hem becerilerini geliştiriyor hem de meslek öğreniyor." dedi.

Kursiyerlerden 68 yaşındaki Songül Kocaispir de boş vaktini değerlendirmek için merkeze geldiğini, yaptığı objeleri eşine ve arkadaşlarına hediye edeceğini anlattı.

Kursa katılan 13 yaşındaki Gülce Destan da cam sanatına ilgi duyduğunu ifade ederek, "Ateş ve cam insana heyecan veriyor. Bir şey öğrenmeye hevesli olduğum için kursa devam ediyorum." diye konuştu.

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