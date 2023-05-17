Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan haberlere yalanlama
Istanbul
Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada yalan haberler paylaşıldı.
Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.
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