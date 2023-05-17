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Kültür

Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan haberlere yalanlama

Salih Şeref  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan haberlere yalanlama

Istanbul

Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada yalan haberler paylaşıldı.

Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.


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