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Kültür

Nysa Antik Kenti'nde "Ben Anadolu" oyunu sahnelenecek

"Ben Anadolu" oyunu, Aydın'daki Helenistik dönem şehirlerinden Nysa Antik Kenti'nde izleyiciyle buluşacak.

Salih Şeref  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Nysa Antik Kenti'nde "Ben Anadolu" oyunu sahnelenecek

İstanbul

İş Sanat Antik Sahne'deki gösterim, 8 Temmuz'da 21.00'de gerçekleşecek.

Yıldız Kenter'in sahneye koyduğu ve büyük ilgi gören eser, öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenecek.

Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini yine Kenter'in öğrencilerinden Görkem Yeltan üstlendi.

Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterle anlatılıyor.


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