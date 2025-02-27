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Kültür

Ödüllü keman virtüözü Giuseppe Gibboni, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

2021 yılı "Paganini Ödülü"nün sahibi keman virtüözü Giuseppe Gibboni, ilk kez Türkiye'de konser verdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Ödüllü keman virtüözü Giuseppe Gibboni, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

İstanbul

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşan Gibboni'ye, yirmi yılı aşkın süredir dinleyicilerin beğenisini kazanan I Solisti di Pavia orkestrası eşlik etti.

Tamamı İtalyan bestecilerin eserlerinden oluşan konser, Ottorino Respighi'nin yalnız yaylı çalgılar için yazdığı Lavta için Antik Danslar ve Aryalar, Süit No.3 ile başladı.

Ardından Niccolo Paganini'nin eserleriyle Giuseppe Gibboni sahnede yerini aldı. Gibboni, Gioacchino Rossini'nin "Tancredi" operasında yer alan "Di tanti palpiti" aryasından ilhamla bestelediği "I Palpiti", "Musa Fantezisi", "Dua Sonatı" ve "La Campanella" eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konser, opera müziğinde kalıcı bir iz bırakan önemli bestecilerden Giuseppe Verdi'nin tek enstrümantal eseri olan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile sona erdi.

İş Sanat'ın etkinlik programı 5 Mart'ta Gaye Su Akyol'un "Endülüs'te Raks" konseriyle devam edecek.

9 Mart Pazar günü ise minik izleyicileri ağırlayan müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara" sahnelenecek.


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