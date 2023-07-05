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Kültür

Göbeklitepe'de, buğday ile yapılan 100 çeşit yemeğin sunumu gerçekleştirilecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'de buğday ile yapılan 100 çeşit yemeğin sunumu gerçekleştirilecek.

Rauf Maltaş  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Göbeklitepe'de, buğday ile yapılan 100 çeşit yemeğin sunumu gerçekleştirilecek

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Göbeklitepe'de etkinlikler devam ediyor.

Göbeklitepe'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan "Buğdayın İlk Evcilleştirildiği Topraklarda 2. Geleneksel Buğday Şenliği" 8 Temmuz Cumartesi günü Göbeklitepe amfi alanında yapılacak.

Göbeklitepe’yi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı misafirlere alanda yoğurulacak çiğköfte ve buğday ile yapılan yöresel yemekler ikram edilecek.

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun da sahne alacağı etkinlikte, tarihi alandaki katılımcılara müzik ziyafeti sunulacak.

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