Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,814.90
BTC/USDT
26,915.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Çorum İli ve İlçeleri Derneği temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Kültür

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı

Fransa'da 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, ilk kez sinemaseverlerle buluştu.

Esra Taşkın  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Erzurum'un Karayazı ilçesinin köylerinde çekimi yapılan yönetmenliğini Ceylan'ın üstlendiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor.

TRT ortak yapımı olan "Kuru Otlar Üstüne" filminin, 76. Cannes Film Festivali'nde dün gösterimi yapıldı.

Altın Palmiye ödülü için yarışan 21 film arasında yer alan filmin basın konferansı, Ceylan'ın yanı sıra filmin oyuncularından Merve Dizdar, Musab Ekici, Deniz Celiloğlu, Ece Bağcı ve filmin senaristlerinden Akın Aksu'nun katılımıyla düzenlendi.

Ceylan, filmin salgın döneminde çekildiğini ve bunun getirdiği bazı zorluklar olduğunu söyledi.

Filmin çekiminde mekan bulmak için çok gezdiklerini dile getiren Ceylan, çekimleri Erzurum'un Karayazı ilçesi civarındaki köylerde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ceylan, her sahnenin farklı bir köyde çekildiğini ve ardından montajda tek bir yermiş gibi gösterildiğini belirtti.

Ceylan, "Belki de bütün karakterlerim, duyguları kendi ruhumda da hissettiğim, en azından ipuçlarını gördüğüm şeylerdir muhakkak, diye düşünüyorum. Ben karanlık taraflarına, ruhunun karanlık bölgelerine ilgi duyan bir insanım. Benim hayatta bir tür anlam yaratma şeklim bu belki de." ifadelerini kullandı.

Bazen insanların filmlerindeki karakterleri "antikahraman, kötücül" bulduğuna değinerek, "Bana öyle gelmiyor tabi. Bu hayata nasıl, ne kadar romantik baktığınızla ilgili bir şey biraz da." dedi.

Film çekerken mantıksal çalışmadığını, sezgilerine güvenmeyi tercih ettiğini söyleyen Ceylan, "Bir şey yolunda gitmiyor görünüyorsa, yani uymayan bir şey varsa ruhuma, onu yeniden çekerim." ifadesini kullandı.

"Mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir"

Ceylan, filmdeki Samet karakterinin ruh hali için çekimlerin ücra bir yerde olması gerektiğini belirterek, "Mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir. Hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka bir yerde olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir. Bunun için çok fazla uzakta olmak şart değildir." dedi.

Kendisini nerede olursa olsun yabancı hisseden karakterlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Ceylan, kendisinin de böyle olduğunu ve bütün filmlerinde böyle bir karakterin var olduğunu anlattı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısı 175 bine ulaştı
Ankara'da sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
Bakan Kurum, Tuzla'daki 4 sitenin rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu
Sivas'ta hortum çatıları uçurdu
Göç İdaresinden sınırda çekildiği öne sürülen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı

Cannes Film Festivali'ndeki Türkiye standı, Türk sinemasını dünyayla buluşturuyor

76. Cannes Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet