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Kültür

Niloya 23 Nisan'dan itibaren her gün TRT Çocuk'ta ekrana gelecek

Ekranların sevilen yerli çizgi film kahramanlarından Niloya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minik izleyicilerle ekranlarda buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Niloya 23 Nisan'dan itibaren her gün TRT Çocuk'ta ekrana gelecek

İstanbul

Niloya çizgi filmin yeni bölümleri, 23 Nisan tarihinden itibaren hafta içi her gün TRT Çocuk'ta saat 10.00'da olacak. Yayınlanan bölümleri kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler ise çizgi kahramanın YouTube kanalını takip edebilir.

YouTube'da yaklaşık 5,5 milyon abone sayısına sahip Niloya, yakın zamanda yayımlanan oyun uygulaması ile de çocuklarla bir araya geliyor.

Senaryosu psikologlar ve pedagoglar ile hazırlanan yerli çizgi film, eğlenceli şarkıları, öğretici maceraları ile hem çocukların hem de ailelerin tercihi oluyor.

Miniklerin eğlenerek izlediği yerli çizgi filmin yeni sezonunda Niloya, hayal dünyasıyla oyunlar kurmayı, uzaydan farklı gezegenlerle haberleşmelerini, arkadaşlarıyla birlikte futbol antrenmanı yapmalarını, kirlenerek oyunlar oynamayı, bazen küçük bir sağlıkçı bazen haber sunucusu olmanın en eğlenceli hallerini arkadaşları ile paylaşacak.

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