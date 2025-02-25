Nazım Hikmet'ten ilham aldı, 11 bin kilometrelik yolculukta 'tek ağaçları' fotoğrafladı
Fotoğrafçı ve akademisyen Barış Konor, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çektiği yalnız ağaç fotoğraflarından oluşan ikinci kişisel sergisi "Tek ve Hür"ü sanatseverlerin beğenisine sundu.
Ankara
Fotoğrafçı ve akademisyen Barış Konor, ikinci kişisel fotoğraf sergisi "Tek ve Hür"ü sanatseverlerin beğenisine sundu.
Etimesgut Belediyesi Türk Tarihi Müzesi sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, "tek ağaçları" konu alıyor.
Sergi, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 28 ilde 11 bin kilometre yolculuk yapan Konor'un objektifine yansıyan 23 ağacın fotoğrafından oluşuyor.
Sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Konor, çıkış noktasının bolca seyahat ettiği döneme dayandığını belirterek, "Türkiye'nin pek çok yerini görüyorsunuz. Bu süreçte de yolda giderken, o bomboş, uçsuz bucaksız yerlerde tek ağaçlar her zaman benim ilgimi çekerdi. Çünkü orada ayakta kalabilen tek varlık onlardı. O süreç, döndü dolandı yıllar sonrasında böyle bir projeye dönüşmüş oldu." diye konuştu.
"7 bölgede 11 bin kilometre yolculuk yaptık."
Barış Konor, yolculuğun 24 gün sürdüğünü aktararak "7 bölgede 11 bin kilometre yolculuk yaparak 28 il gezdik. Sonunda 35-40'tan fazla ağaç içinden 23 tanesini, sergilemeye değer bulduk." dedi.
Serginin isminin Nazım Hikmet'ten hareketle belirlendiği bilgisini veren Konor, "Kendisi de tek ve hürdü. Ülkesini çok seven birisiydi. Biz de ülkemizi çok seviyoruz. Hepimiz aslında tekil olarak yaşıyoruz. Her ne kadar topluluk içerisinde olsak da sonuçta hayatlarımız tek. Orada var olma çabasını, umutlarımızı hiç kaybetmeden var olabilme peşine düştüğümüz, bunu ağaçlarla simgeleştirdiğimiz bir sergi oldu." ifadelerini kullandı.
Karekodlar ile ağaçların konum bilgisi paylaşılıyor
Konor, sergilenen fotoğrafların altında bulunan karekodların, yapmış oldukları yolculuğun birer izi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hem doğayı hem fotoğrafı izleyenleri teknoloji ile birleştirmek istedik. Bu karekodların her birini telefonunuza gösterdiğinizde çekmiş olduğumuz, ağaçların Türkiye'deki noktasını gösteriyor ve bastığınızda arabayla, yanına kadar gidebiliyorsunuz. Beğendiğiniz bir ağaç varsa onun karekoduyla aslında o ağacın gerçek halini de orada görebilmiş oluyorsunuz."
Sergiden elde edilen gelirin tamamının Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfına (ÇEKÜL) bağışlanacağını aktaran Konor, "ÇEKÜL, Türkiye'yi ormanlaştırmak ve kurak arazileri tekrar canlandırmak üzerine büyük bir çaba içerisinde. Biz de böyle bir projenin sonunda, böyle bir konuya destek vermek istedik." ifadesini kullandı.
Konor, zihinsel engelli kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından her yıl onun adına ÇEKÜL'e fidan bağışladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Zihin engelli bir kardeşim vardı. 2018'de kendisini kaybettik. Ondan beridir, ÇEKÜL'e hem doğum günlerinde hem ölüm yıl dönümlerinde '7 Ağaç Ormanları'na bağışta bulunuyoruz. Bunun bir devamı oldu. Biz sadece başka insanları ÇEKÜL ile tanıştırmak ve onların da bu dünyada en az yedi fidanı olması için böyle bir adım attık."
Bu konseptte bir sergiyi ilk defa yaptıklarını dile getiren Konor, "Doğada olmayı çok seviyorum. Dolayısıyla gezmeyi de çok seviyorum. Kafamda sislerle ilgili bir proje var. Bir de dron üzerinden bu coğrafyayı kuş misali anlatabilmek için bir başka proje düşünüyorum. Doğayı sevdiğim için, doğayı anlatmaya, onların, bize vermiş olduğu pozları başkalarına göstermeye çalışacağım." şeklinde konuştu.
Sergi, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.