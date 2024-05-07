Dolar
32.27
Euro
34.79
Altın
2,318.85
ETH/USDT
3,063.60
BTC/USDT
63,406.00
BIST 100
10,290.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide, konservatuvar öğrencileriyle bir araya geldi.

İsa Toprak  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Tekbilek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Tekbilek, müzik serüvenini, hayat tecrübesini öğrencilerle paylaştı ve "Çağırayım Mevlam Seni" adlı eseri seslendirdi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

"Kendi rengini bulmak önemli"

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tekbilek, tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Hayat hikayem onlara birazcık örnek olduysa ne mutlu bana." diyen Tekbilek, hayatı boyunca müzik ve aldığı "manevi eğitim" sayesinde mutluluğu kendi içinde bulduğunu söyledi.

Tekbilek, insanları teşvik etmenin, "dışarıdaki renklerden evvel kendi rengini bulmanın" önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı, iki yıldır üzerinde çalıştığı "Nokta" isimli eserinin yakında yayımlanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait araçla dereye atık bırakıldığı iddiasına inceleme
Türkiye ile Hollanda'nın sigorta kurumları arasındaki işlemler elektronik ortama taşınıyor
Marmara Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenler Filistin'e destek eylemi düzenledi

Benzer haberler

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet