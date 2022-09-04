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Kültür

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kurucusu, mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer vefat etti.

Ahmet Esad Şani   | 04.09.2022
Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

İstanbul

Bir süre önce operasyon geçiren ve istirahat etmekte olan 76 yaşındaki İnançer, İstanbul'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybetti.

Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu.

Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendinin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e, Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecatı ali olsun." ifadesini kullandı.

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