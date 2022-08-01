'Müstesna Bi Mekan' sinema ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak
Türk Halk Müziği konseriyle Balat'ta kapılarını açan "Müstesna Bi Mekan", çevrim içi ve yüz yüze senaryo, sinema, kurgu, oyunculuk, diksiyon ve güzel konuşma gibi eğitimler veren İstanbul Sinema Evi'nin (İSE) de yeni mekanı oldu.
İstanbul
İstanbul Sinema Evi'ni (İSE) de bünyesinde barındıran "Müstesna Bi Mekan" Balat'ta kapılarını açtı.
Haliç kıyısındaki 4 katlı binasında "sanat kafe" olarak misafirlerini ağırlamaya başlayan mekanın açılışı, Türk Halk Müziği sanatçısı Tuncay Kemertaş ve Solist Burcu Göktürk'ün konseriyle gerçekleştirildi.
Açılış etkinliğine kültür ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra pek çok genç sinemacı da katıldı.
"Müstesna Bi Mekan"ın ortaklarından yönetmen Abdulhamit Güler AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Alkan ve Gökhan Tatar ile birlikte hayata geçirdikleri projenin sinema ve sanat alanında eğitimlere de imkan sağlayacağını söyledi.
Online Sinema Eğitimi (OSE) bünyesinde devam eden eğitimlerin yüz yüze sinema eğitimlerine dönüştüğünü ifade eden Güler, "Yaptığımız şeyin sadece eğitimle kalmaması, bir ev haline gelmesi, bir mecra haline gelmesini arzu ediyorduk. Bununla beraber yola çıktığımızda uygun mekanı da Balat'ta, Cibali'de bulunca böyle bir konsept oluşturalım dedik. Hem sinema sanat faaliyetleri olacak hem de bildiğimiz kafe ortamı ve konsepti söz konusu. Yani sanat kafe diyebiliriz." dedi.
Güler, Müstesna isminin sıradan olmamak anlamına geldiğini belirterek, "Bir gayemiz var ama hiç yapılmamış şeyler, efsane işler yapacağız diye bir iddiamız da yok. Hepimizin hayata, sanata, dünyaya, iş hayatına, muhabbete, sosyal hayata bakışında popüler olandan farklar var. Biz kendimizi popüler olandan biraz ayrı tutuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Dinamik olanla klasiği bir arada tutacaklarını ifade eden Güler, mekanda Türk müziği, sanat musikisi, caz müzik konserlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller, film okumaları gibi genele açık etkinliklerin yapılmasını planlandıklarını anlattı.
"OSE artık İstanbul Sinema Evi oldu"
İSE bünyesinde senaryo, temel sinema eğitimi, görüntü yönetmenliği, kurgu, oyunculuk, diksiyon ve güzel konuşma eğitimlerinin de başlayacağı bilgisini paylaşan Güler, şunları kaydetti:
"OSE artık İstanbul Sinema Evi oldu. Yani hem online hem yüz yüze eğitimleri içinde barındıracak. Ayrıca burası sadece eğitim yeri değil. Ev dememizin sebebi, buraya gelen arkadaşların da derslerden tanıdığımız isimler olması. İstanbul Sinema Evi Youtube kanalımızı da okul haline getireceğiz. Program ve içeriklerin çekimleri burada ve tamamen buradaki arkadaşlarımızla yapılacak. Müstesna Bi Mekan'da çalışmalarını sürdürecek İSE'yi sadece bir eğitim yeri değil üretim merkezi haline de getiriyoruz. Genel olarak mekan konseptini destekleyen ve ondan beslenen de bir şey. Müstesna Bi Mekan'la İSE'yi organik olarak bağlamıyoruz ama bağımsız da değiller."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.