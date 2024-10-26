Kültür ve Turizm Bakanlığından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" videosu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video, Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya hesaplarından saat 19.23'te paylaşıldı.
Ankara
Festivalin sosyal medya hesabından saat 19.23'te yapılan videolu paylaşımda, "Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.
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Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.#cumhuriyetiyikivar pic.twitter.com/vdMfM1A9re— Türkiye Kültür Yolu Festivali (@turkiyeky) October 26, 2024