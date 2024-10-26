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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" videosu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video, Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya hesaplarından saat 19.23'te paylaşıldı.

Ömer Olcay  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Kültür ve Turizm Bakanlığından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" videosu

Ankara

Festivalin sosyal medya hesabından saat 19.23'te yapılan videolu paylaşımda, "Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.

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