Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2022 yıl sonu hedefimiz 51,5 milyon ziyaretçi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz." dedi.
TBMM
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