Dolar
18.64
Euro
19.68
Altın
1,788.23
ETH/USDT
1,278.20
BTC/USDT
17,180.00
BIST 100
4,855.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2022 yıl sonu hedefimiz 51,5 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz." dedi.

Aykut Yılmaz   | 08.12.2022
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2022 yıl sonu hedefimiz 51,5 milyon ziyaretçi

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Ordu'da internetten araç kiralamak isteyen kişi dolandırıldı
Bakan Kurum: Yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulamasını 81 şehrimizde uygulamaya geçiriyoruz
Prof. Dr. Teoman Duralı, Zeytinburnu'nda anıldı
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2022 yıl sonu hedefimiz 51,5 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2022 yıl sonu hedefimiz 51,5 milyon ziyaretçi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet