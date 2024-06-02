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Kültür

Koşapınar köyü Açık Hava Müzesi geçmişe yolculuk yaptırıyor

Kars'ın Selim ilçesinin Koşapınar köyünde hizmet veren Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçiler, 150-200 yıllık tarım aletlerini görebiliyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Koşapınar köyü Açık Hava Müzesi geçmişe yolculuk yaptırıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kafkas Üniversitesinden projeye bilimsel destek sağlayan öğretim görevlisi Murat Kılıçbey ve Koşapınar köyü sakinleri, yörede nostaljik bir yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi ile ivme kazanan turizme alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirdi.

Köylerde tarım ve hayvancılığın yanında alternatif ekonomik modellerin olabileceğine örnek oluşturularak, dünyada gelişen AGRO turizmin bölgedeki ve ülkedeki önemli projeler arasına girdi.

Yaklaşık 7 yıl önce başladığı çalışmalar sonucu pilot seçilen Koşapınar köyündeki 5 eski ahşap ve taş evin onarılıp ziyarete uygun hale getirilmesini sağlayan Kılıçbey, evlerin bahçelerinin de yöreden toplanan 150-200 yıllık tarım aletleriyle donatılmasına vesile oldu.

Böylece köy yaşantısına turistlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen Kılıçbey ve köylüler, aynı zamanda ziyaretçilere köyde kullanılan tarım aletleri ve köye özgü materyallerle köy kültürünün ve geleneklerinin anlatılmasını amaçladı. Müze, özellikle şehir hayatında yetişen genç kuşağın da geçmişle bağ kurması için okul ziyaretlerine fırsat veren ve köy hayatını deneyimleyen bir projeye dönüştü.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve eski geleneksel tarım aletlerini bir araya getiren Kılıçbey, Koşapınar Açık Hava Müzesi için başvuruda bulundu.

Yaklaşık 3 aylık inceleme sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanlığı, Koşapınar Açık Hava Müzesi'ne onay verdi. Özel müze olarak hizmet veren Koşapınar köyü, kentin önemli destinasyon merkezi haline geldi.

Müzede görevli Nazmi Karaman, gazetecilere, ziyaretçilerin açık hava müzesini gezdiğinde geçmişe gittiğini, köy yaşantısını yakından gördüklerini söyledi.

Taş ve nostaljik evlerde yerli ve yabancı turistlerin konaklandığını dile getiren Karaman, "Köy lokantamız var, yemek ve kahvaltı işlerini yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin konaklamasını da yapıyoruz. Eski bir binamız vardı orada eski tarım aletlerini sergiliyoruz, ve gelen turistler de çok beğeniyor. Yaptığımız araştırmalarda da Doğu Anadolu'daki tek tarım müzesiyiz." dedi.

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