Kültür

Kırgız kadınlardan geçmişe ışık tutan müze: Kırgız Köyü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kadınlar tarafından kurulan müze, ülkenin farklı bölgelerinden toplanan geleneksel mutfak ve ev eşyasıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Nazir Aliyev Tayfur  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Kırgız kadınlardan geçmişe ışık tutan müze: Kırgız Köyü Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Dasmiya Kültür ve Etnografya Kompleksi'nde yer alan ve "Kırgız Köyü" adını taşıyan müze, geleneksel Kırgız otağı içinde tasarlandı. Müzede, 400'den fazla antika değeri taşıyan eşya sergileniyor.

Bakır kazanlardan işlemeli sandıklara, el yapımı ürünlerden gaz lambalarına kadar pek çok obje, Kırgız halkının kültürel mirasını yansıtıyor.

Ayrıca müzede, kadın ve erkek geleneksel kıyafetleri ile başlıkları da yer alıyor.

"Geçmişimizi gelecek kuşaklara aktarmak istedik"

Ülke genelinden 500'ü aşkın kadının üye olduğu Anneler Vakfı tarafından hayata geçirilen müze projesi, vakfın 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında faaliyete geçti.

Anneler Vakfı Başkanı Suriya Osmankulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Müzede, ülkenin 7 bölgesinden kadın üyelerimizin ailelerinden miras kalan ev eşyası, giysiler, el işi ürünler ve nadir objeler sergileniyor. Her bir eşya, geçmişin hikayesini taşıyor."

Osmankulova, kadın üyelerin gönüllü katkılarıyla oluşturulan müzenin, Kırgız halkının kültürel hafızasını yaşatma amacını taşıdığını belirtti.

Müzeye giriş ücretsiz

"Kırgız Köyü" müzesinin ücretsiz hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere açık olduğunu vurgulayan Osmankulova, özellikle öğrenci gruplarını ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Vakfın desteğiyle büyütülmesi planlanan müzenin, kültürel turizm açısından da katkı sağlaması bekleniyor.

