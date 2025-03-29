Kerkük'te ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi "sini zarf oyunu"
Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayında iftar ve teravih sonrası on yıllardır halkın eğlenceleri arasında yer alan geleneksel "sini zarf" oyunu günümüzde de yaşatılıyor.
At Ta mim
Türkmenlere has bu geleneksel oyun, Kerkük başta olmak üzere yoğun olarak yaşadıkları yerlerde Türkmenleri bir araya getiriyor.
Sadece çayhanelerde icra edilen oyuna, teravih namazından sonra başlanıyor ve sahura kadar devam ediliyor. Erbil, Musul, Diyala ve Salahaddin gibi kentlerde de türküler eşliğinde bu oyun oynanıyor.
Kerkük'ün en eski semtlerinden Musalla'da aynı adı taşıyan çayhanede sini zarf oyunu oynayan Muhammed Kaya, AA muhabirine, "Geleneksel oyunda iki takım bulunuyor. Takımlardan biri, sini üzerindeki 11 fincandan birine zarf denilen boncuk yerleştiriyor. Diğer takımın oyuncuları ise fincan altındaki zarfı bulmaya çalışıyor." dedi.
Bu oyundaki 11 zarfın yılın 11 ayını, bir sininin de ramazan ayını simgelediğini belirten Kaya, bu oyunun ramazan ayında yaşlı, genç ve çocuk demeden herkes için sosyal buluşmaya vesile olduğunu kaydetti.
Musalla Çayhanesi'nin işletmecisi Nazım Demirci, "sini zarf" oyununun Kerkük'te ramazan gecelerinin geleneksel eğlencesi ve şenliği olduğunu söyledi.
Her gün teravih namazından sonra insanların mekanına akın ettiğini belirten Demirci, çok mutlu olduklarını on yıllardır işlettiği çayhanenin özellikle ramazan ayında bu oyunla şenlendiğini dile getirdi.
Türkmenlere ait olmasına rağmen Kürt ve Arapların da bu oyuna katıldıklarını söyleyen Demirci, oyunun ayrıca her kesimden insanı bir araya getirdiğini ifade etti.
İşlettiği çayhanenin de sini zarf oyunu gibi köklü bir geçmişi olduğunu vurgulayan Demirci, "Ramazan gecelerinde 127 yıllık tarihe sahip Musalla Çayhanesi, halkın yanı sıra siyasiler, seçkinler, sanatçı ve tüm kesimlerin buluştuğu bir mekan. Burada Türkmen, Kürt, Arap ve her kesimden vatandaşı görmek mümkün." diye konuştu.