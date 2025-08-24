Dolar
Kültür, Yaşam

Kayınpederinin dükkanını devralan "Yüncü Damat" el emeği örgülerini defilede sergilemek istiyor

Ankara'da esnaflık yaptığı bölgede "Yüncü Damat" olarak tanınan iplik dükkanı işletmecisi Mustafa Kaya, farklı desen ve modellerde ördüğü el emeği ürünlerini, hayalini kurduğu defilede beğeniye sunmak istiyor.

Feride Ünsal, Şeyma Güven  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Kayınpederinin dükkanını devralan "Yüncü Damat" el emeği örgülerini defilede sergilemek istiyor Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Altındağ ilçesi Ulus semtinde kayınpederinin işlettiği iplik dükkanını 5 yıl önce eşiyle birlikte devralan 34 yaşındaki Mustafa Kaya, Kovid-19 salgınında başladığı ve yıllar içinde geliştirdiği örgü merakı dolayısıyla bölge esnafı tarafından "Yüncü Damat" olarak anılmaya başlandı.

Dükkanında yün örgü ipi satışının yanı sıra el emeği ürünlerini de sergilemeye başlayan Kaya'nın onlarca renk ve farklı motiflerdeki el örgüsü kazak, yelek ve battaniyeleri müşterilerin ve komşu esnafın ilgisini çekiyor.

Örgü örme serüvenini AA muhabirine anlatan Kaya, Kovid-19 salgınında eşinin ve kayınvalidesinin örgü örmesinden etkilenerek "Ben de yapabilirim" düşüncesiyle bu sürece başladığını dile getirdi.

Eşinin ve kayınvalidesinin kendisine "Yapamazsın" dediğini ve aslında bir inatlaşma uğruna örgü örmeye başladığını aktaran Kaya, zaman içerisinde bu hobisini çok sevdiğini ve kendini her geçen gün geliştirdiğini söyledi.

Kaya, örgü örmenin kadınlara özgü olmadığının altını çizerek, "Bence örgü örmek kadın işi değil, erkekler de yapabilir. Benim için 'Yapamaz' dediler ama yaptım." ifadelerini kullandı.

Doktor, astsubay gibi farklı mesleklerde örgüyle ilgilenen hemcinslerinin bulunduğunu anlatan Kaya, "Yaptığım ürünleri bir defilede sergilemeyi çok istiyorum." dedi.

"Örgü örmek terapi gibi"

Kaya'nın eşi ve iş ortağı Tuğçe Kaya da eşinin örgü örmesinden gurur duyduğunu belirterek, erkeklerin de alışılagelmişin dışındaki alanlarda çalışabileceğini vurguladı.

Tuğçe Kaya, "Örgü örmek bir hobi ve yetenek işi. Kadın veya erkek hiç fark etmez, bu esasında bir nevi terapi gibi... Örgü ördüğünüzde mutluysanız, kafanızı dağıtabiliyorsanız, televizyonun başında saatlerce vakit geçirmeden, kendi başınıza bir şeyler üretip ortaya bir ürün çıkartabiliyorsanız bu çok değerli." diye konuştu.

