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Kültür

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2' ile 'Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas' yeniden vizyona girecek

Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören TRT ortak yapımı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ile salgın döneminde en çok izlenen animasyon film olan TRT ortak yapımı "Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas", yaz tatilinde yeniden izleyiciyle buluşacak.

Salih Şeref   | 29.07.2022
'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2' ile 'Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas' yeniden vizyona girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un çevreci kahramanı Kaptan Pengu, arkadaşları Mandalina, Misket, Pelik, Pene, Mirmir, Zeze, Pegu ve Gugu ile birlikte müzik dolu bir hikayeyle çocuklarla buluşurken, Aslan ise efsanevi kayıp elmasın peşine düşerek izleyicileri bu heyecana ortak edecek.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" filmi bugün, "Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas" ise 5 Ağustos'ta yeniden beyazperdede sevenleriyle buluşacak.

Filmler hakkında

Ana konusu çevre sorunları olan ilk yerli animasyon olma özelliğine sahip "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2"de kahramanlar; iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, kuraklık, doğal bitki örtüsünde yaşanan kayıp, okyanus ve denizlerdeki yaşamı tehdit eden kirlilik gibi birçok büyük sorunu çözmek için harekete geçiyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"İnci Koyu'nda sürekli çöp toplamak zorunda kalan Maki, yardım isteğini akla gelmeyecek bir yöntemle yapar. Maki'nin organize ettiği Müzik Festivali'ne katılmak için yola çıkan kahramanlar, kendini çeşitli maceraların içinde bulur. Sonunda unutulmaz bir müzik grubu kuran kahramanlarımız tüm sorunları çözecek bir planı da uygulamaya koyarlar."

3D animasyon türündeki sinema filmi "Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas"ta ise usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak HÜRKUŞ'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.

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