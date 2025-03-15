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Kültür

Kanadalı rock grubu "Mother Mother", İstanbul'da konser verecek

"Verbatim", "Hayloft" ve "Wrecking Ball" adlı şarkılarıyla tanınan Kanadalı rock grubu "Mother Mother", 22 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Kanadalı rock grubu "Mother Mother", İstanbul'da konser verecek

İstanbul

BKM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20. müzik yılını kutlayan grup, haziranda yayınlanacak 10. stüdyo albümleri "Nostalgia" albümünün turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile İstanbul'da konser verecek.

Enerjisi ve kendine özgü dizeleriyle geniş hayran kitlesine sahip grupta, Ryan Guldemond vokal ve gitarda, Molly Guldemond vokal ve synthesizerde, Jasmin Parkin vokal ve klavyede, Ali Siadat davulda ve Mike Young ise bas gitarda yer alıyor.​​​​​​​

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