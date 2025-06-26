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Kültür

Jennifer Lopez, İstanbul'daki konseri kapsamında 50 hayranıyla bir araya gelecek

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, İstanbul'daki konserinde hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet edecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Jennifer Lopez, İstanbul'daki konseri kapsamında 50 hayranıyla bir araya gelecek

İstanbul

Lopez, "Up All Night: Live in 2025" turnesi çerçevesinde TemaCC işbirliğiyle İstanbul Festivali'nde 5 Ağustos'ta konser verecek.

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Konserin "Meet & Greet" biletleri kapsamında dünyaca ünlü şarkıcı, 50 hayranıyla bir araya gelecek ve sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Yakın zamanda satışa açılacak "Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

Konserin normal biletleri ise "istanbulfestivali.com" ve "bubilet" üzerinden satılıyor.

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