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Kültür

İstanbul'un yılın 9 ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 13 milyonu geçti

İstanbul, yılın 9 aylık bölümünde toplam 13 milyon 156 bin 209 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
İstanbul'un yılın 9 ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 13 milyonu geçti

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'a eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,55 artışla, 1 milyon 631 bin 963 yabancı ziyaretçi geldi.

Eylülde İstanbul'u en çok ziyaret eden yabancı turist, 168 bin 925 kişi ile Ruslar oldu. Rusya'nın ardından 119 bin 681 kişi ile Almanya ikinci, 111 bin 688 kişi ile İran üçüncü, 87 bin 670 kişi ile ABD dördüncü oldu. Bu ülkeleri de 64 bin 980 kişi ile İngiltere, 46 bin 547 kişi ile Fransa izledi.

Arap ülkeleri içerisinde, eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sıralamasında da Irak birinci, Suudi Arabistan ikinci, Cezayir üçüncü, Fas dördüncü sırada yer aldı. Fas'ı Ürdün, Mısır, Libya ve Kuveyt takip etti.

Yılın 9 aylık bölümünde ise toplam 13 milyon 156 bin 209 yabancı ziyaretçi İstanbul'da ağırlandı.

Ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu

Eylül ayında İstanbul'a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 73,30 oldu.

Yılın ilk 9 ayında 9 milyon 248 bin 934 yabancı ziyaretçinin kullandığı İstanbul Havalimanı'nı eylül ayında 1 milyon 163 bin 196 yabancı tercih etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da eylül ayında 422 bin 240 yabancı giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken hava yoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 26,61'ini oluşturdu. Atatürk Havalimanı'nı ise eylülde 1371 yabancı ziyaretçi kullandı.

İstanbul'a eylülde deniz yoluyla 45 bin 156 yabancı ziyaretçi geldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 24,81 oldu.

Ağustosta İstanbul'da doluluk oranı yüzde 68,33

Kültür ve Turizm Bakanlığının en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre, İstanbul'da Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı ağustos ayında toplam 1 milyon 353 bin 383 oldu.

Bu tesislerde toplam 3 milyon 201 bin 526 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,37 gün olarak belirlendi.

İstanbul'daki konaklama tesislerinin ağustos ayı doluluk oranı ise yüzde 68,33 olarak gerçekleşti.

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