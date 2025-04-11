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Kültür

"İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" 7 Mayıs'ta başlayacak

İlk kez yapılacak "İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali", 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
"İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" 7 Mayıs'ta başlayacak

İstanbul

Orgazinasyon komitesince yapılan açıklamaya göre, belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünü üstlendiği festivalle Türkiye'de artan spor temalı film üretimini teşvik etmek ve bu alanda çalışan oyuncu, yapımcı ve yönetmenleri bir araya getirmek hedefleniyor.

Kurmaca kısa film, belgesel ve uzun metraj filmlerden oluşan festival seçkisinde, 21 ülkeden 60 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Gösterimler, Beyoğlu'nda Atlas 1948 Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda yapılacak. Ayrıca 22 Mayıs'ta Kadıköy Sineması'nda üç klasik spor filmiyle sabaha kadar sürecek gece gösterimi düzenlenecek.

Atlas 1948 Sineması'nda her akşam özel gösterimlerde "Samia", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve "Gol Kralı" filmleri izlenebilecek.

Festivalin kapanış töreninin ardından "Taçsız Kral" seyirciyle buluşacak.

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