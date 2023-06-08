Dolar
23.33
Euro
25.15
Altın
1,963.25
ETH/USDT
1,842.60
BTC/USDT
26,461.00
BIST 100
5,554.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İstanbul Ticaret Fotoğrafları Yarışması'nın sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul Ticaret Odasının, 140. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüle layık görülen eserler, Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sergilenmeye başlandı.

Fatih Türkyılmaz  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
İstanbul Ticaret Fotoğrafları Yarışması'nın sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul

İstanbul'da ticarete görsel bir hafıza oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 714 sanatçı 1709 fotoğrafla katıldı.

Ahmet Bilal Arslan, İzzet Keribar, Dr. İsrafil Kuralay, Münir Üstün, Timur Tahmaz'dan oluşan seçici kurul, ilk 5'e giren fotoğrafları belirledi.

Yarışmada, "Büyük Yeni Han" isimli fotoğrafıyla Tayip Başak birinci, "Kapalıçarşı'da" ile Arzu İbranoğlu ikinci, "Balıkçılık" ile Volkan Karagülleoğlu üçüncü oldu.

Esengül Alıcı'nın "Eminönü Su Satıcısı" ve Su Özdemir'in "Puslu Bir Gün" adlı fotoğrafları da mansiyon ödülü aldı.

Ödüle layık görülen çalışmaların yanı sıra seçilen 30 fotoğrafın beğeniye sunulduğu sergideki karelere, "www.istanbulticaretfotograflari.com" sitesinden de ulaşılabiliyor.

Fotoğraf sergisi, 2 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
MGK Bildirisi: Ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımlar aynı kararlılıkla atılacak
28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

Benzer haberler

İstanbul Ticaret Fotoğrafları Yarışması'nın sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul Ticaret Fotoğrafları Yarışması'nın sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul'un değişimine ışık tutan "Tarihi Miras İstanbul" kitabı tanıtıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet