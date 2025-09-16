Dolar
41.31
Euro
48.83
Altın
3,697.72
ETH/USDT
4,512.90
BTC/USDT
115,487.00
BIST 100
11,009.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
logo
Kültür

İnsan mumyalama işleminin 14 bin yıl öncesine dayanan en eski örneği Vietnam'da keşfedildi

İnsan cesedini mumyalamanın, tütsüleme yöntemiyle gerçekleştirilen ve yaklaşık 14 bin yıl öncesine dayanan bilinen eski örneği Vietnam'da ortaya çıktı.

Bekir Aydoğan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
İnsan mumyalama işleminin 14 bin yıl öncesine dayanan en eski örneği Vietnam'da keşfedildi

Ankara

CNN'in ABD merkezli PNAS dergisinde yer alan araştırmadan aktardığı haberine göre, ölüleri tütsüleme yöntemi Papua Yeni Gine'de hala kullanılan bir teknik olarak öne çıkıyor.

Daha önce, mumyalamanın en eski örnekleri, yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan Kuzey Şili'deki Chinchorro kültüründe ve yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesinde Antik Mısır'da görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Binlerce yıl önce insanlar ölülerini düşük sıcaklıktaki bir ateşin dumanı üzerine çömelmiş bir pozisyonda yerleştirerek bekletiyor ve kurutuyor, ardından mumyalanmış cesedi mezar yerine taşıyordu.

Araştırmada 9 bölgeden alınan kemiklerde tütsüleme izlerine rastlanırken, en eski örnek Kuzey Vietnam'dan yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait yanma belirtileri gösteren bir kol kemiğinde görüldü.

Diğer benzer örneklerin çoğuna ise 12 bin ila 4 bin yıl öncesine ait mezarlardan ulaşıldı.

Avustralya Ulusal Üniversitesinden kıdemli araştırma görevlisi ve araştırmanın başyazarı Dr. Hsiao-chun Hung, CNN'e yaptığı açıklamada, araştırmalarının, Güney Çin ve Güneydoğu Asya'daki Neolitik öncesi kültürlerde teknik, gelenek, kültür ve inançlar arasında benzersiz bir etkileşimi ortaya koyduğunu söyledi.

Bu uygulamanın şaşırtıcı bir zaman diliminde ve geniş bir bölgede devam ettiğine dikkati çeken Hung, Neolitik dönemde ve daha öncesinde tütsüleme yönteminin, "sadece derin bir sevgi ve manevi bağlılıkla sürdürülebildiğini" kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Spor mu, eğitim mi?" ikilemi geride kaldı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı
Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İnsan mumyalama işleminin 14 bin yıl öncesine dayanan en eski örneği Vietnam'da keşfedildi

İnsan mumyalama işleminin 14 bin yıl öncesine dayanan en eski örneği Vietnam'da keşfedildi

Kültürel bir lezzetten küresel bir ticari nesneye: Kahve

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet