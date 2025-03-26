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Kültür

Hikayesi aşkla başlayan medrese ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor

Hikayesi aşkla başlayan Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi, bünyesindeki şifahane ve müzeyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ergün Haktanıyan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Hikayesi aşkla başlayan medrese ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızı, I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan'ın adını taşıyan medrese, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Sevdiği saray baş sipahisine kavuşamadığı için ince hastalığa düşen ve bu yüzden hayatını kaybeden Gevher Nesibe'nin vasiyeti üzerine yaptırılan, geçmişte müzikle tedavi yönteminin de uygulandığı tarihi şifahane ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müze olarak kullanılan medrese, Selçuklu dönemindeki tıbbi aletler ile eczacılık araç ve gereçleri sergilenirken, o dönemin tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veriliyor.

"Dünyanın ilk tıp merkezlerinden biri"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, AA muhabirine, Selçuklu döneminde yapılan medrese ve şifahanenin dünyanın ilk tıp merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Medresenin eşsiz bir yapı olduğuna dikkati çeken Gündüz, 1205-1206 yıllarında Gevher Nesibe Sultan adına ağabeyi Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırıldığını anlattı.

Gündüz, yapının içinde tıp eğitimi verilen medrese, tıp öğrencilerin uygulama alanları olan şifahane, buna ek olarak akıl hastalarının tedavi edildiği bölümle bir hamam ve mescidin yer aldığını dile getirdi.

"Hem kılıç yarasına hem de gönül yarasına şifa"

Medresenin yapılış hikayesiyle ilgili bilgi veren Gündüz, şöyle konuştu:

"Gevher Nesibe Sultan saray baş sipahisine gönül vermiş, bu durumu öğrenen ağabeyi Gıyasettin Keyhüsrev sipahiyi çağırtarak savaşa göndermiş. Sipahi, savaşta ağır yaralı olarak Kayseri'ye gelmiş. Gevher Nesibe ise sevdiğinin haline çok üzülmüş hatta sipahinin Gevher Nesibe'nin kollarında can verdiği söylenir. Bunun üzerine ince hastalığa yakalanan Gevher Nesibe'nin ağabeyine bir vasiyet bıraktığını, hem kılıç yarasına hem de gönül yarasına şifa aranmak üzerine buradaki şifahanenin yaptırıldığını biliyoruz. Düşünün Keyhüsrev böyle bir yapıyı yaptırıyor. 1890 yılına kadar medresede tıp öğrencileri eğitim görüyor ve hemen yan tarafında şifahane bölümünde hocaları eşliğinde hastalara müdahalede bulunuyor."

Sağlık Bakanı Memişoğlu ziyaret etmişti

Müzeyi her yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Gündüz, çeşitli temaslarda bulunmak için 21 Mart'ta Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi'ni gezdiğini anımsattı.

Bakan Memişoğlu'nun ziyaretiyle ilgili bilgi veren Gündüz, şunları kaydetti:

"Bakanımıza medresenin bölümleri hakkında bilgi verildi. Kendisine medrese bölümünde öğrencilere ehemmiyet gösterildiğinden, şifahane bölümünde ise uygulama kısmı dolayısıyla öğrencilerin kariyerleri açısından önemli katkıda bulunulduğundan bahsettik. Akıl hastaları bölümünde ise Orta Çağ'da Avrupa'da hastalar türlü işkenceler görürken, 13. yüzyılın başında Kayseri'de akıl hastalarının değişik makamlarda müziklerle tedavi edildiğinden bahsettik. Tıp alanında akademik kariyeri de bulunan Sayın Bakanımız burayı çok beğendi. Burası Selçuklu yapısı, içindeki eserler de Selçuklu eserleri. Kendisine buradaki müze hakkında genel bilgiler de verdik. Bakanımıza gitmeden önce Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nin (Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi) kataloğunu günün anısına hediye ettik. Buradan kendisi memnun bir şekilde ayrıldı."

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