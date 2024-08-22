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Kültür

"Hayat Devam Ediyor" Toronto Kısa Film Festivali'nde yarışıyor

Hümam Özkara'nın ilk kısa filmi "Hayat Devam Ediyor", bugün başlayan "12. Toronto Uluslararası Kısa Festivali"nde yarışıyor.

Ömer Faruk Yıldız  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
"Hayat Devam Ediyor" Toronto Kısa Film Festivali'nde yarışıyor Fotoğraf: Suat Köçer/AA

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Özkara'nın yönettiği filmin prömiyeri 25 Ağustos'ta festivalde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkara, ilk filmiyle Toronto Kısa Film Yarışması'nda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu film gerçek bir hikayeye dayanıyor. Bana sinemayı sevdiren değerli hocam Suat Köçer'in başından geçen gerçek bir olay. Ondan yıllar önce bu olayı dinlemiştim, ilk filmimi çekmeye karar verdiğimde kendisi ile görüştüm. Sağ olsun bu hikayeyi bana senaryolaştırıp verdi. Umarım başarılı olmuşumdur. Filmin festivale seçilmesi çok değerli, dilerim festivalden ödülle döneriz." ifadelerini kullandı.

Özkara, 3 haftada planladıkları filmi bir günde, 60 kişilik bir kadroyla çektiklerini kaydetti.

Sezen Aksu, şarkısıyla filme destek oldu

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun da seslendirdiği "Manifesto" şarkısıyla filme destek olduğunu aktaran Özkara, "Filmde anlattığımız hikayenin bir benzerini Sezen Aksu yıllar önce bir röportajında anlatıyor. Senaristimizin olayı yaşadığı mekanla görüştük ancak özel sebeplerden dolayı çekimi orada yapamadık. Biz de benzer bir olaya şahit olan Sezen Aksu'nun röportajında bahsettiği mekana gittik. Filmimizi o mekanda çektik, aynı zamanda filmde kullanacağımız müziklerden birisinin de Sezen Aksu'nun müziği olmasını istemiştik. Konuyu Sezen Aksu'ya ulaştırdık. Sağ olsun, çok anlayışla karşıladı ve sözlerini yazdığı şarkı için izin vererek bize destek oldu. Müziğinde imzası olan Şehrazat da sağ olsun, aynı şekilde olumlu yaklaşarak izin verdi. Sezen Aksu ve Şehrazat'a bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Senaryosunu sinema eleştirmeni Suat Köçer'in yazdığı, görüntü yönetmenliğini İsmail Kara'nın yaptığı filmde Osman Doğan, Suat Köçer, Azra Ateş ve Yavuz Demir rol aldı.

Filmde, kafede oturan bir grup insanın bir cenazeyle sürpriz biçimde yollarının kesişmesi ele alınıyor.

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