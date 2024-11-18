Dolar
34.60
Euro
36.61
Altın
2,613.87
ETH/USDT
3,140.10
BTC/USDT
92,100.00
BIST 100
9,395.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karadağ Milli Futbol Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını Podgorica Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
logo
Kültür

Hatay'da enkaz kaldırma sırasında bulunan tarihi yapının geçmişi araştırılıyor

Hatay'da depremde yıkılan müstakil evin enkazının kaldırılması sırasında bulunan ve Geç Antik Çağ'a ait olduğu değerlendirilen yapıda kurtarma kazısı yürütülüyor.

Lale Köklü Karagöz  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Hatay'da enkaz kaldırma sırasında bulunan tarihi yapının geçmişi araştırılıyor

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan merkez Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evin enkazı kaldırıldı.

Çalışma sırasında ikametin altında eski yapıya rastlandı.

İhbar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle bölgede kurtarma kazısı başlatıldı.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Çelikay, AA muhabirine, kazının 3 haftadır devam ettiğini söyledi.

Yapının tarihini değerlendiren Çelikay, şöyle konuştu:

"Çalışmalarda milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla ait Geç Antik Çağ yapılarına ulaştık. Bunun içerisinde tonozlu bir yapı kalıntısı bulunuyor. Bunun günümüze kadar neredeyse tüm halde ulaşabilmiş olması dikkati çekiyor. Yapının henüz ne amaçla kullanıldığını tespit edemedik ancak şapel kalıntısı veya mezar yapısına da ait olabileceğini düşünüyoruz."

Çelikay, eserin tamamen ortaya çıkarılıp işlevinin tespit edilmesinin ardından turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu
Emine Erdoğan: G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere düştü
Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

Benzer haberler

Hatay'da enkaz kaldırma sırasında bulunan tarihi yapının geçmişi araştırılıyor

Hatay'da enkaz kaldırma sırasında bulunan tarihi yapının geçmişi araştırılıyor

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

"Kahramanmaraş'ın kalbi"ndeki yeni yapıların anahtar teslimine 2025'te başlanacak

Andırın'da kayın ormanları güz renkleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor

Andırın'da kayın ormanları güz renkleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor
Protezle yürümeye başlayan depremzede Onur'un hayali inşaat mühendisi olmak

Protezle yürümeye başlayan depremzede Onur'un hayali inşaat mühendisi olmak
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet