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Kültür

Guy Ritchie'nin yeni filmi, Antalya'yı dünyaya tanıtıyor

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan ve geçen haftalarda seyirciyle buluşan "The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Gayribeyefendi Savaş Dairesi" filmi, çekimlerinin yapıldığı Antalya'yı dünyaya tanıtıyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Guy Ritchie'nin yeni filmi, Antalya'yı dünyaya tanıtıyor

Antalya

Başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaştığı heyecan ve aksiyon dolu film, Amazon Prime Video'da yayına girdiği 25 Temmuz'dan bu yana Türkiye ve dünyada ilgiyle karşılanarak platformun en çok izlenenler listesine girdi.

Hollywood'un ünlü oyuncularını bir araya getiren filme, Antalya'nın eşsiz doğası ve zengin kültürel mirası ev sahipliği yaptı. Antalya EXPO Botanik Parkı ile Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat'ta gerçekleştirilen çekimler, kentin dünya çapında tanıtılmasına katkı sağladı.

Guy Ritchie'nin yönettiği film, ikinci dünya savaşı döneminde geçen ve gerçek olaylardan uyarlanan, heyecan dolu bir hikayeyi konu alıyor. Filmde, Winston Churchill'in önderliğinde bir grup İngiliz askerinin, geleneksel savaş kurallarını bir kenara bırakarak düşman hattının gerisine sızma çabaları anlatılıyor. Cesur askerlerin Nazilere karşı hayati bir mücadele verdiği bu savaş draması, seyircileri tarihin derinliklerine götürüyor.

Yayımlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören film, kısa sürede Amazon Prime Video'nun en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

Guy Ritchie, geçen yıl vizyona giren "Operation Fortune: Ruse de Guerre – Servet Operasyonu" filminin çekimlerini de Antalya'da gerçekleştirmişti.

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