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Kültür

Guns N' Roses rock grubu, 32 yıl sonra İstanbul'da konser verecek

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, BKM organizasyonu ile 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Guns N' Roses rock grubu, 32 yıl sonra İstanbul'da konser verecek

İstanbul

BKM'den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro ile 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Vokal ve piyanoda Axl Rose, basta Duff McKagan ve lead gitarda Slash'ten oluşan grup, gelecek yıl 23 Mayıs'ta Suudi Arabistan, 27 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri, 30 Mayıs'ta Gürcistan, 6 Haziran'da Portekiz, 9 Haziran'da İspanya, 12 Haziran'da İtalya, 15 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nde konser verecek.

Grup, 18 ve 20 Haziran'da Almanya, 23 ve 26 Haziran'da İngiltere, 29 Haziran'da Danimarka, 2 Temmuz'da Norveç, 4 Temmuz'da İsveç, 7 Temmuz'da Finlandiya, 10 Temmuz'da Litvanya, 12 Temmuz'da Polonya, 15 Temmuz'da Macaristan, 18 Temmuz'da Sırbistan, 21 Temmuz'da Bulgaristan, 24 Temmuz'da Avusturya, 28 Temmuz'da Lüksemburg ve 31 Temmuz'da Almanya'da hayranlarının karşısında olacak.

Konserin biletleri ise "www.gunsnroses.com" adresi üzerinden 10 Aralık'ta ön satışa, 13 Aralık'ta ise genel satışa açılacak.

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