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Kültür

Gülnur Aybet ile Murat Karahan, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini yorumladı

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet'in yeniden düzenleyerek, sanatçı Murat Karahan ile seslendirdiği Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseri klip olarak yayınlandı.

Salih Şeref  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Gülnur Aybet ile Murat Karahan, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini yorumladı

İstanbul

YouTube Netd Müzik kanalında yayınlanan video klip UNESCO tarafından 2023 yılının Aşık Veysel anma yılı ilan edilmesi vesilesiyle hazırlandı.

Konuya ilişkin X hesabında paylaşımda bulunan Aybet, "UNESCO tarafından 2023'ün Aşık Veysel anma yılı ilan edilmesi vesilesiyle Murat Karahan ile seslendirdiğimiz ve aranjmanını kendim düzenlediğim 'Uzun İnce Bir Yoldayım' düetimiz tüm dijital platformlarda." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen eserin klibi, Anadolu Ajansının özel olarak çektiği görsellerden oluştu.

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