Dolar
40.85
Euro
44.46
Altın
3,038.54
ETH/USDT
1,933.50
BTC/USDT
83,103.00
BIST 100
10,060.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kültür

Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'de tekrar konser verecek

Sahnede 30 yılı aşkın süredir Latin müziğinin sevilen temsilcilerinden olan Grammy Ödüllü Gipsy Kings grubu, Andre Reyes öncülüğünde Türkiye'de yeniden turneye çıkacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'de tekrar konser verecek

İstanbul

Topluluk, Piu Entertainment organizasyonuyla İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya ve Samsun'da müzikseverlerle buluşacak.

Flamenko, rumba, pop ve Latin müziğini ustalıkla harmanlayan Gipsy Kings by Andre Reyes, "Bamboleo", "Djobi Djoba", "Baila Baila" ve "Volare"nin arasında olduğu şarkılarını konserlerde seslendirecek.

Grup, 26 Eylül'de İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, 27 Eylül'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, 28 Eylül'de İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Eylül'de Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro'da, 1 Ekim'de Ankara ATO Congresium'da ve 3 Ekim'de Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Gipsy Kings, kurucularından Tonino Baliardo öncülüğünde de İstanbul ve Eskişehir'de konser verecek.

Gipsy Kings feat Tonino Baliardo, ilk olarak 28 Mayıs'ta Eskişehir'de dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Topluluk Eskişehir'in ardından 30 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı illerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ta istinat duvarına çarpan işçi servisindeki 21 kişi yaralandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında Gezi Parkı soruşturması
Şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak

Benzer haberler

Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'de tekrar konser verecek

Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'de tekrar konser verecek

CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi

İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

ABD'li metal grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek

ABD'li metal grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek
İzmir'de gelecek hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İzmir'de gelecek hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Kanadalı rock grubu "Mother Mother", İstanbul'da konser verecek

Kanadalı rock grubu "Mother Mother", İstanbul'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet