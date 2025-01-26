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Kültür

Göbeklitepe'de, 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de 2025 yılında 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Rauf Maltaş  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Göbeklitepe'de, 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor

Şanlıurfa

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şıldak, Karahantepe, Göbeklitepe ve Urfa Kalesi'ni ziyaret ederek bölgede devam eden çevre düzenlemeleri, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Şıldak, Göbeklitepe ve Karahantepe'de sosyal donatı alanları için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'nın tarihi bir kent olduğunu hatırlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Özellikle Göbeklitepe, 2024 yılında 700 bin ziyaretçi ağırladı, 2025 yılı hedefimiz ise 1 milyon ziyaretçidir. İki aydan bu yana süren çalışmalar kapsamında kafe, restoran ve otopark gibi alanlarla ziyaretçilere daha modern ve kullanışlı alanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Şanlıurfa, tarihin ilk izlerini taşıyan ve bunları dünyaya en iyi şekilde yansıtan önemli bir merkez. Bilindiği gibi Göbeklitepe ve Karahantepe bu merkezlerin de en önemli adresi. Bu değerlerimize sahip çıkmak ve gelen ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için gerekli tüm sosyal donatı alanlarını hayata kazandırıyoruz.

2025 yılında her iki arkeolojik alanımızı daha güçlü ve turizme hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Yine bu çerçevede yeni yürüyüş yolları ile bu çalışmayı daha da verimli hale getiriyoruz. Bizzat çalışmaları takip ediyor ve ilimizin turizm potansiyelinin daha da iyi hale getirilebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

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