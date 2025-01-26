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Kültür

Burdur'un tarihi konakları ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Burdur'da aynı avluda yer alan 17. yüzyıldan kalma Baki Bey Konağı ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'ne dönüştürülen 100 yıllık Çelikbaşlar Konağı ziyaretçilerini tarihi atmosferde ağırlıyor.

Bilal Altıok  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Burdur'un tarihi konakları ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor Fotoğraf: Bilal Altıok/AA

Burdur

Değirmenler Mahallesi'ndeki Osmanlı ve Türk-İslam mimarisinin örneklerinden kalem işi altın ve gümüş varaklı işleme süslemeleriyle öne çıkan yaklaşık 400 yıllık tescilli Baki Bey Konağı ile erken Cumhuriyet dönemine ait asırlık iki katlı ahşap Çelikbaşlar Konağı zamana meydan okuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen kentin simge yapılarından Baki Bey Konağı taş temel üzerinde ahşap ve kalın kerpiç duvarlardan oluşuyor. Üst katındaki bahçeye ve ara sokağa bakan geniş balkonunun tavanı yeşil ve kırmızı kök boyalarla boyanmış, çatısı alaturka kiremitlerle örtülen yapının, doğu kenarında yer alan baş oda (has oda) konağın en göz alıcı bölümü olarak öne çıkıyor.

Baki Bey sülalesine ait Çelikbaşlar Konağı ise Burdur Valiliğinin girişimiyle 2023'te Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'ne dönüştürüldü. Geleneksel Türk evi modelindeki kültür evinde, Birinci Meclis'te Burdur mebusluğu yapan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy anlatılıyor.

Ersoy'un balmumumdan heykeli, holografi görseli, fotoğrafları, eserleri ve yaşam hikayesi bulunan kültür evinde ziyaretçiler, Milli Mücadele'yi ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini dinliyor.

"Milli Mücadele ruhunu hissetmek için kültür evine bekliyoruz"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AA muhabirine, kentin simgesi Mehmet Akif Ersoy'u ve eserlerini anlatan kültür evine sahip olmanın büyük bir onur olduğunu söyledi.

Milli Mücadele ruhunu yaşamak ve hissetmek isteyen herkesi kültür evine beklediklerini ifade eden Bilgihan, kentte doğanın, tarihin ve kültürün iç içe olduğunu kaydetti.

Sagalassos ve Kibyra antik kentleri, Salda Gölü, Karacaören Barajı, sığla ormanları, Ulu Cami, Mısırlılar Evi, Taş Oda, Baki Bey, Çelikbaşlar gibi tarihi konaklarıyla Burdur'un doğa ve tarih tutkunları için önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Bilgihan, şöyle devam etti:

"Burdur, Osmanlı döneminden gelen çok güzel bir mirası barındırıyor. Hangi döneme, hangi yüzyıla giderseniz kentte mutlaka bir karşılığı var. Özellikle Baki Bey Konağı'nda en azından bir kahve içimlik zamanı ayırmalarını istiyoruz. Altın ve gümüş varaklı işlemeciliğinin, kalem işinin son derece önemli örneği olan bir eser. Türkiye'den ve yurt dışından herkesi Burdur'a bekliyoruz. Burdur, kültürün hakikaten keyfine varabileceğiniz, güzel insanların memleketi."

Bilgihan, kentin 69 bin 418 nadide esere ev sahipliği yapan arkeoloji ve doğa tarihi müzelerine sahip olduğunu, müze ve ören yerlerini ise 2024'te 200 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

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