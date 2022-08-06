Genç sanatçı adayları "hasat şenliği"ne fındık dallarına astıkları resimlerle katıldı
Fındıklıkta sergi açan sanatçı adayları kara demlik eşliğinde fındık toplayan insanları resmetti. Yapılan resimler fındık dallarına asılarak sergilendi.
İstanbul
"Fındık Hasat Şenliği"ne katılan genç sanatçı adayları fındık bahçelerini resmetti, yaptıkları resimleri fındık bahçesinde sanatseverlerle buluşturdu.
Giresun Belediyesince Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde organize edilen şenlikte, yapılan resimler fındık dallarına asıldı.
Fındık bahçesinde resimlerini yapan ve sergileyen geleceğin sanatçı adayları, etkinliği AA muhabirine değerlendirdi.
Merve Yavuz, Giresun Üniversitesi Resim Öğretmenliğinden yeni mezun olduğunu belirterek, "Bugün burada arkadaşlarımızla ve sizin eşliğinizde sanat icra etmeye çalışıyoruz. Bu hem fındık hasadının hem de sanatın icra edildiği benim bildiğim ilk ortam. Bu tür etkinlikler önceden de oluyordur ama içinde sanatın yer aldığı ilk etkinlik diyebilirim. En azından ben öyle biliyorum. Arkadaşlarımla ortaklaşa, belediyemizle iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmada fındık hasat şenliği için gelen insanlara, fındık bahçesinin hissiyatını, yeşille mavinin bir araya gelişini, renkler aracığıyla aktarmaya çalışıyoruz." dedi.
Baskı resim sanatçısı olduğunun altını çizen Yavuz, "Ama öğrendiğimiz, edindiğimiz mesleğimiz gereği, bütün tekniklere hakimiz. Elimizdeki materyaller, pastel ve kuru boya ile çalışma üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yavuz, fındık bahçesini bir galeri gibi görerek çalıştıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Şu an fındık ağaçlarının nüfuz ettiği bir yeri resmetmeye çalışıyorum. Biz aynı zamanda belediyeyle iş birliği içinde şunu da hedefliyoruz; fındık bahçemizi aynı zamanda bir sanat galerisi düşüncesiyle faaliyete geçiriyoruz. Kapalı mekanlar dışında, fındık bahçemizi bir galeri olarak kullanıyoruz. İnsanlarda olan fındık bahçesinin işlevselliği sadece fındık toplamakken, biz bunu sanatçı adayları olarak yaptığımız, ürettiğimiz eserlerle birlikte fındık bahçesini aynı zamanda bir sanat galerisi olarak işlevsel hale getiriyoruz."
"Resim yeteneğimi öğrencilerimize de aktarmak istiyorum"
Mustafa Aktaş da Giresunlu olduğunu aktararak, "Resme küçüklükten ilgim vardı. Evde kendim de yapıyordum. Gördüğüm bazı şeyleri çizmek istiyordum. Hocalarım vesilesiyle kendimi daha çok keşfettim. Sınavla başvurmuştum. Güzel sanatlar lisesini kazandım. Orada dört yıllık eğitimden sonra sınava girdim. Çorum Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nde dört yıllık üniversite serüveninden sonra mezun oldum. Bu sene fındık hasadı festivaline biz de katkıda bulunmak, yöresel güzelliklerimizi çizip insanlara göstermek istedik. Şu an Kara Demlik’i çiziyorum. (İnsanların) Fındık bahçelerinde lezzetli ve tatlı çayın nerde demlendiğini, nasıl yapıldığını görmesi için ben de şu anda resmediyorum." açıklamasını yaptı.
Daha önce dış ortamlarda çalışma yaptığını ancak yöresel işler olmadığını kaydeden Aktaş, şöyle devam etti:
"Bunu ilk kez yapıyorum. Güzel bir çalışma oldu bence. Araziyi ilk kez tecrübe ediyorum. Çocuk resimleri yapıyorum daha çok, burada da sergideki resmim gibi. Çocukları ele alıyor, gözlemliyorum. Dışarda nasıl davrandıklarını, oynadıkları yerleri, dış mekanlarda onların izlerini yapmaya çalışıyorum çoğu zaman. Hedefim sınava girip öğretmen olmak. Kendi resim yeteneğimi diğer küçük öğrencilerimize de aktarmak istiyorum."
Kıızılca: "İnsanların telaş, heyecan ve coşkusunu resmediyorum"
Trabzon Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi öğrencisi ve resim öğretmeni Reyfi Kızılca, resme çok küçüklüğünden itibaren ilgisi olduğuna dikkati çekerek, "İlkokuldaki öğretmenlerimin yönlendirmeleriyle ilerledim. Ailemde de çok el becerisi vardı. Bu şekilde daha çok ilgi odaklı oldum, daha çok istedim. Dış mekan çalışmalarım oldu ama yöresel anlamda daha önce böyle bir çalışma yapmadım." diye konuştu.
Kızılca, insanların telaş, heyecan ve coşku içinde olduğunu söyleyerek, bunu gözlemleyip, resmetmek istediğini dile getirdi.
Giresunlu Aysel Özer, Giresun Üniversitesi Resim Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Etkinliklere katılıp tecrübe edinmeye çalışıyorum. Daha önce de 'Giresun'dan Ada'ya' resim performansına katılmıştım. Yaptığımız resimleri sergiliyoruz burada. Belediye başkanımıza böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmayı, resim alanında fırsat olursa yurt dışında eğitim almayı da planlıyorum. Sanatın daha çok değer kazanmasını istiyorum. Ağırlıklı olarak peyzaj çalışmaları yapmayı seviyorum, figür resimleri de ilgimi çekiyor."
İlknur Sarı da güzel sanatlar lisesinin ardından Giresun Üniversitesinde okumaya başladığını ifade ederek, "Üniversitede okurken bir çok etkinliğe katıldık ama ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştık. Burada resimlerimizle ufak bir sergi yaptık. Ardından gördüğümüz şeyleri resmettik. Bizim için çok farklı oldu. Fındık ağaçlarıyla ilgili bir çalışma yaptım, az önce oraya astım. Ağaçları çizdim. Şu an fındık toplayan bayanların resimlerini yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Benzer etkinliklere daha fazla katılarak kendine ve etrafına sanat adına bir şeyler kazandırmak istediğini vurgulayan Sarı, "Bu tarz etkinlikler içinde yer almak istediğim için mezun olduğum halde Amasya’dan Giresun’a geldim. Giresun’dan bir nevi kopamadım yani." diye konuştu.
Gür: "Çalışmalarımızı fındık bahçesinde sergiledik"
Giresunlu Feyza Kırdemir de Giresun Üniversitesi Resim Öğretmenliğini bitirdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Burada arkadaşlarımla birlikte fındık festivali şenliğine katıldık. Çok mutluyum burada olduğum için. İlk defa böyle bir ortam bize sağlandı. Daha doğrusu çok farklı ortamlarda bulunduk ama fındık bahçesinde böyle bir farkındalık yaratmak, ben ve arkadaşlarım adına ve topluma mesaj olarak büyük bir olaydı bizim için. Eserlerimizle sergi yaptık burada. Burayı bir sergi alanı olarak kullandık. Yine aynı şekilde burada anlık hareketleri, insanları fındık toplarken, kara demlikte çay demlerken yansıtıyoruz eskizlerimize. Bugün asıl konumuz fındığa odaklandım. Kırılmış bir şekilde içini görmeye çalışıyorum. Bir çotanak yapmaya çalıştım."
Resim öğretmeni olmayı istediğini dile getiren Kırdemir, "Yine de kadın sanatçı olarak kendimi yaşadığım şehirde ve farklı şehirlerde duyurmak istiyorum. Eserlerimle insanlarla iletişim kurmak en büyük hedefim. Çünkü eserlerimizi yapıp, anlaşılmadığımızda eksik kalıyoruz. En önemli şey iletişim. Daha fazla kitlelere, insanlara ulaşmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Öğretmenliği bölümünü bu yıl bitiren Diyarbakırlı Fatih Abdülhakim Gür ise yüksek lisansa hazırlandığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Belediyemizin bizi davet etmesi üzerine böyle bir etkinliğe katılım gösterdik. Her sene yapılan hasat zamanında bu kez sanatla buluşturdular. Yeni eserler ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Biz de buna dahil olduk, mutluyuz. Kendi çalışmalarımızı fındık bahçesinde sergiledik. Aynı zamanda da burada bizzat çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben de baskı resim alanındayım. Fındık işleri, çotanak, ocak bu tarz şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu an ben bir ocak çalışıyorum. Muhtemelen bir sonraki resmimde de fındık işçisi çalışacağım. Pastel ve kuru boya ile çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sergileyecek, gelenlere hediye edeceğiz."
Yapılan resim çalışmaları inceleyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kültür ve sanat alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek genç sanatçı adaylarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.