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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da düzenlenen Michelin Rehberi’nin kutlama yemeğinde konuşuyor.
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Kültür

"Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" UNESCO listesine girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya ile hazırlanan "Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" dosyasının, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
"Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" UNESCO listesine girdi

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kültürümüz UNESCO'da büyümeye devam ediyor. Paraguay'ın başkenti Asunsion'da düzenlenen 19. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Toplantısı'nda bir müjde daha aldık. Kuzey Makedonya ile hazırladığımız 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyamız, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi. Bu başarıyla birlikte UNESCO'daki miras unsurumuzun sayısı 31'e yükseldi. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde en çok unsur kaydettiren ikinci ülke konumunu başarıyla korumaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, kültürel mirasımıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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