"Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" UNESCO listesine girdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya ile hazırlanan "Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" dosyasının, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Kültürümüz UNESCO’da büyümeye devam ediyor! 🇹🇷— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 5, 2024
Paraguay’ın başkenti Asunsion’da düzenlenen 19. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Toplantısı’nda bir müjde daha aldık. ✨
Kuzey Makedonya ile hazırladığımız “Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası” dosyamız, UNESCO… pic.twitter.com/7UBxsXG2eK
"Kültürümüz UNESCO'da büyümeye devam ediyor. Paraguay'ın başkenti Asunsion'da düzenlenen 19. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Toplantısı'nda bir müjde daha aldık. Kuzey Makedonya ile hazırladığımız 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyamız, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi. Bu başarıyla birlikte UNESCO'daki miras unsurumuzun sayısı 31'e yükseldi. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde en çok unsur kaydettiren ikinci ülke konumunu başarıyla korumaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, kültürel mirasımıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.