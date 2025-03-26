Dolar
38.01
Euro
40.96
Altın
3,022.76
ETH/USDT
2,055.00
BTC/USDT
87,686.00
BIST 100
9,615.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Gaziantep'te depremde hasar alan 5 asırlık Alaybey Camisi yeniden ibadete açıldı

Gaziantep'te 16'ncı yüzyılda inşa edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar alan Alaybey Camisi, restorasyon işlemlerinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Adsız Günebakan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Gaziantep'te depremde hasar alan 5 asırlık Alaybey Camisi yeniden ibadete açıldı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, cami avlusunda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihi yapıların korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Alaybey Camisi'nin kendisi için özel bir yapı olduğunu anlatan Görmez, "Buradaki varlığımı ilahi bir tevafuk olarak nitelendiriyorum. Çünkü bu camide çok anılarım var. 4 arkadaş üniversiteye bu camide hazırlandık. Çok güzel bir hocası vardı. Bizim medeniyetimizde camiler şehirlerin ruhudur, hayatıdır. Bizde şehirler cami kurmadı, camiler şehirleri kurdular. Bu cami de onlardan birisidir." diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise bugün iki sevinci bir arada yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hem Kadir Gecesi'ne ulaşmanın hem de restorasyonu tamamlanan tarihi Alaybey Camisi’nin tekrar ibadete açılmasının, cemaatiyle buluşmasının sevincini yaşıyoruz. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte Gaziantep’te 40 tarihi eserimiz hasar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restorasyon çalışmaları projeleri yapılarak hızlı bir şekilde başladı ve restorasyonu tamamlanan eserler peyderpey açılıyor. Geçen yıl açılan camilerimiz oldu, yine ramazanın başında ilk teravihle birlikte Tekke ve Ayşe Bacı Camileri hizmete girmişti. Bugün de Alaybey Camisi ibadete açılıyor."

Tunç, 2025'in sonuna doğru bütün eserlerin büyük oranda restorasyon çalışmalarını tamamlamaya çalışacaklarını kaydetti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edilmesinin ardından kurdele kesildi.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vakıf personeli ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacak
THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,7 oldu
Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ile adliye personeli tutuklandı

Benzer haberler

Gaziantep'te depremde hasar alan 5 asırlık Alaybey Camisi yeniden ibadete açıldı

Gaziantep'te depremde hasar alan 5 asırlık Alaybey Camisi yeniden ibadete açıldı

Gaziantep'teki merkezde 3 yıldır obezite ile mücadele ediliyor

Güneydoğu Anadolu'dan 1 milyon ton makarna ihracatı hedefi

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz, takımın performansından memnun

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz, takımın performansından memnun
Gaziantep'te depremzedelere "yerinde dönüşüm" için 1 milyar 344 milyon lira destek

Gaziantep'te depremzedelere "yerinde dönüşüm" için 1 milyar 344 milyon lira destek
Huzurevinin depremzede üçlüsü birbirinden ayrılmıyor

Huzurevinin depremzede üçlüsü birbirinden ayrılmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet