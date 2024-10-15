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Kültür

Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla pembe renkle aydınlatıldı.

Ferhat Yasak  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı.

Görüntülere "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Işıklandırmayı gören bazı vatandaşlar ve turistler de fotoğraf çekti.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olan ekim ayında dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. "Pembe Kurdele" ise 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.

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