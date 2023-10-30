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Yaşam

Karabük ormanları sonbaharın ahenkli renklerini yansıtıyor

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar sonbahar renklerini yansıtıyor.

Cihan Öğüç  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Karabük ormanları sonbaharın ahenkli renklerini yansıtıyor Fotoğraf: Cihan Öğüç/AA

Karabük

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, turizm sezonlarında tarihi, doğal güzellikleri ve kentin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı, sonbaharın tonları olan yeşil, sarı ve kahverenginin harmanlandığı Sarıçiçek Ormanları, doğaseverler tarafından bu mevsimde ziyaret ediliyor.

Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki "ağaç tünel" de fotoğraf tutkunlarının en iyi kadraj ve enstantane için çabaladığı doğal güzellikler arasında yer alıyor.

Ağaç tünellerden geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmiyle Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

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