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Kültür

Ferdi Tayfur'un hayatı, Şanlıurfa'da açılan "Sabahçı Kahvesi" sergisinde anlatılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Şanlıurfa'da açılan, Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Cebrail Caymaz  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Ferdi Tayfur'un hayatı, Şanlıurfa'da açılan "Sabahçı Kahvesi" sergisinde anlatılıyor Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

Festivalin 2025 yılındaki üçüncü durağı olan kentte, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yer alan sergi, Tayfur'un sanat hayatına ışık tutuyor. Sanatçının kişisel eşyaları, afişleri, plakları ve büstünün yanı sıra seslendirdiği eserlerin de yer aldığı sergi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

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Sergide, Tayfur'un aynı adlı şarkısından ilhamla oluşturulan "Sabahçı Kahvesi" temalı canlandırma da bulunuyor. Bu bölüm, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında geliyor.

Tayfur'a benzerliğiyle dikkati çeken Aydın Utanç, bu alanda sanatçının şarkılarını seslendiriyor. Ziyaretçiler, hem fotoğraf çektiriyor hem de ses benzerliğine şaşkınlıkla tanıklık ediyor.

Sergi sorumlusu Hakkı Şen, AA muhabirine, ilkini Adana'da açtıkları sergiyi farklı illerde Tayfur'un hayranlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şen, "Ferdi Tayfur'un hatırasını Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde yaşatmayı amaçlıyoruz. Ziyaretçiler duygulanıyor, gözyaşlarına hakim olamayanlar oluyor. Ferdi Baba'nın çok sayıda hayranı var, özellikle Şanlıurfa'da ilgi yoğun." diye konuştu.

Sergi, 1 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

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