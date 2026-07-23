Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen "Nostalji Günleri" etkinliği, ziyaretçileri geçmişin mahalle kültürüyle buluşturmaya devam ediyor.

Fatih'te "Nostalji Günleri" etkinliği sürüyor Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen "Nostalji Günleri" etkinliği, ziyaretçileri geçmişin mahalle kültürüyle buluşturmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün 18.00-24.00 saatlerinde çeşitli kültürel ve sanatsal programların yer aldığı "Nostalji Günleri" düzenleniyor.

Etkinlik alanında nostaljik tramvay ve dolmuş ile bakkal, berber, lostra, mezat alanı ve lunapark kurulurken, geleneksel sokak lezzetleri stantları da yer alıyor.

Fotoğraf : Fatih Belediyesi/AA

Katılımcılar, kendi fotoğraflarının manşette yer aldığı hatıra gazetelerini hazırlatabiliyor. Yeşilçam ile 1980'li ve 1990'lı yılların unutulmaz karakterlerini canlandıran figüranlar da etkinliğe farklı bir atmosfer katıyor.

Program kapsamında her akşam konserler, çocuk müzikalleri, bilgi yarışmaları, illüzyon ve jonglör gösterileri ile çeşitli sahne etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde geleneksel sokak oyunlarına da yer veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şehirlerin kimliğinin yalnızca tarihi yapılarıyla değil, yaşattığı kültür ve ortak hafızayla da şekillendiğini belirtti.

Nostalji Günleri'ni bu anlayışla düzenlediklerini aktaran Turan, "Nostalji Günleri ile geçmişin sıcaklığını bugünün çocukları ve gençleriyle buluşturuyoruz. Mahalle kültürünü, komşuluğu, paylaşmayı ve birlikte vakit geçirmenin güzelliğini yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı tanırken, büyüklerimiz de hatıralarını tazeliyor. Fatih'i sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürüyle de geleceğe taşıyacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Fatih Belediyesi/AA

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Nostalji Günleri", 26 Temmuz'a kadar Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda ziyaret edilebilecek.