İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu.

83. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu.

Venedik'in Lido Adası'nda her yıl genellikle eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin bu yılki programı açıklandı.

Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, bu yılki festivalde ana yarışma kategorisinde 20 filmin gösterileceğini belirtti.

Buna göre, yönetmen Casey Affleck’in "Company", Ali Asgari'nin "Kami Nour", Marco Bechis'in "Ritorno a Buenos Aires", Danny Boyle'un "INK", Stephane Brize'nin "Un Bon Petit Soldat", Edoardo De Angelis'in "Il Fuoco Che Ti Porti", May el-Toukhy'nin "Kvinde Ukendt", Werner Herzog'un "Bucking Fastard", Cedric Kahn’ın "15/18 A Place To Heal", Ilya Khrzhanovsky'nin "Dau", Hirozaku Koreeda'nın "Look Back", Lee Chang-dong'un "Ga-Neung-Han Sa-rang", Martin McDonagh'ın "Wild Horse Nine", Nanni Moretti'nin "Succedera Questa Notte", Lance Oppenheim​​​​​​​'ın "Primetime", Andrea Pallaoro'nun "The Echo Chamber", Nicolas Pariser'in "Un Peu Avant Minuit", Paolo Strippoli'nin "L'Estranea", Shinya Tsukamoto'nun "Nelson San, Anata Ha Wo Koroshimasitaka" ve Florian Zeller'in "Bunker" filmi, büyük ödül "Altın Aslan" için yarışacak.

Ana yarışma dışında, "Yarışma dışı" ile "Ufuklar (Orizzonti)" başta olmak üzere diğer kategorilerdeki filmler de festivalin resmi sitesinden açıklandı.

"Altın Aslan" ödülünün sahibini belirleyecek olan jürinin başkanlığını ise ABD'li aktris ve prodüktör Maggie Gyllenhaal üstlenecek.

83. Venedik Film Festivali, 2 Eylül'de ana yarışma kategorisinde de yer alan İngiliz yönetmen Danny Boyle'un "INK" isimli filminin gösterimiyle kapılarını sinemaseverlere açacak ve 12 Eylül'deki ödül töreniyle son bulacak.